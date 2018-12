-La Asociación de Futbolistas Mexicanos AC (AMFpro) considera que los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol y los dueños de clubes del futbol mexicano no han atendido los principales reclamos de los futbolistas de la Liga MX en el sentido de eliminar el “pacto de caballeros” y homologar el reglamento de transferencias de futbolistas en México de acuerdo a los lineamientos internacionales según los estatutos de FIFA.

-La única batalla lograda hasta el momento por la AMFpro es que ya no hubo Draft invernal como se tenía programado originalmente para llevarse a cabo los días 11 y 12 de diciembre, pero a cambio pretendieron los federativos cerrar los registros para jugadores con contrato el martes 18 de diciembre, sin embargo ante la presión del gremio reconsideraron la fecha de cierre y la pospusieron al jueves 27 de diciembre para jugadores con y sin contrato, de cara al nuevo Torneo Clausura 2019.

-Sin embargo, el pacto de caballeros no ha desaparecido en México porque la FMF todavía no permite que los futbolistas que van a terminar su contrato se puedan arreglar con otro club seis meses antes del vencimiento como estipula FIFA, pues decidieron no autorizar negociaciones anticipadas al vencimiento si el club propietario de los derechos federativos le hace una oferta de renovación al futbolista sin importar el monto de la oferta que puede ser incluso menor al contrato vigente.

Así mismo, todavía en México el reglamento de transferencias de futbolistas no está de acuerdo a lo que dicta la FIFA.

-Por lo tanto, la Asociación de Futbolistas Mexicanos AC está considerando acudir a instancias legales en México y a organismos internacionales, tales como la FIFA y la World Players Union (FIFPro), esté último es el organismo que agrupa a sindicatos de futbolistas de 63 países, que por cierto celebraron el 15 de diciembre una reunión en París para conmemorar el aniversario 53 de su organización.

-La AMFpro nombró presidente honorario a Carlos Salcido el pasado 7 de diciembre, además de ser miembro fundador.

Con el anuncio que dio la directiva de Chivas ayer del retiro de Carlos Salcido, podrá enfocarse de lleno a los quehaceres de la Asociación, junto con Oribe Peralta, quien también es presidente honorario de la AMFpro.

Por ahora son asociados honorarios de esta agrupación, Rafa Márquez, Javier Hernández, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

Son vocales de la Asociación por parte de la Liga MX: Christian Giménez y Moisés Muñoz; por el Ascenso MX, Ismael Valadez y Alfonso Rippa;

Alejandro González por la Liga Premier y Mónica Ocampo de la Liga Femenil.

La AMFpro ejerció presión ante la Liga MX por los adeudos de salarios a futbolistas del equipo Lobos BUAP, cuya directiva liquidó dos quincenas y prometió ponerse al corriente con el saldo esta semana.