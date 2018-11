-El tema de la renovación de contrato del volante del Guadalajara, Eduardo “La Chofis” López, se ha polarizado a tal grado que parece no haber justo medio, ya que por un lado hay quienes lo consideran un jugador indispensable en el cuadro titular de Chivas y otros opinan que no ha hecho los merecimientos para ser inamovible en el once rojiblanco.

Así mismo existe una postura generalizada que considera injusta a la directiva de Chivas por enviar a “La Chofis” con el equipo Sub-20 como medida de presión en la renovación de su contrato; pero otra corriente indica que no es este el motivo.

También hay quienes suponen que este jugador debe ganar el doble de lo que devenga actualmente y la posición de la directiva es de un aumento razonable.

-El asunto es que Eduardo López se volvió el centro de atención en Chivas porque el fin de semana jugó con el equipo rojiblanco Sub-20 ante Puebla y porque ayer en la práctica del Rebaño el técnico, José Cardozo, platicó con “La Chofis” más de media hora en la cancha, donde el futbolista mantuvo la postura de niño regañado y el técnico la de papá regañón, pero lo que platicaron queda entre ellos sabiendo que el timonel rojiblanco tiene la autoridad para dialogar con sus jugadores.

-En fin, no todo lo que se dice en torno a Eduardo López es cierto, ya que habrá que recordar que el jugador mantuvo regularidad en las primeras 10 jornadas de este torneo actuando en nueve encuentros hasta que llegó una lesión que lo alejó de la alineación y apenas la semana previa al juego contra Morelia se recuperó y entró de cambio en el segundo tiempo de dicho encuentro.

Durante la semana pasada trabajó con los suplentes en preparación al juego contra Puebla y el técnico decidió darle más fogueo con el equipo Sub-20 donde jugó los 90 minutos, es decir, no hay ninguna cosa rara en esto ni fue relegado como medida represiva a una renovación.

-Porque además, el contrato de “La Chofis” con Chivas vence hasta junio del año que entra y como es normal seis meses antes de su vencimiento se debe negociar la renovación, es decir que todavía tiene noviembre y diciembre para llegar a un arreglo con su directiva y hasta donde van las negociaciones es normal que el jugador pida un incremento y que la directiva ofrezca una suma adicional en base al salario actual.

En este proceso se encuentra la directiva de Chivas y el jugador, sin mayores sobresaltos, lo único que incide en la negociación es que “La Chofis” proviene de la escuela de futbol de Torreón “Cesifut” de Salvador Necochea y existen cláusulas de porcentajes muy puntuales a la hora de una renovación.

-Ayer reapareció en la Madriguera Rojinegra el presidente deportivo del Atlas, Rafael Márquez, quien regresó de una gira de trabajo por España e Inglaterra a donde fue acompañado del director de operaciones deportivas de la institución, Severiano García.

Según el técnico atlista, Guillermo Hoyos, el único que puede decir a qué fue al Viejo Continente es el propio Rafa Márquez.