-La ausencia de un director deportivo en el Guadalajara no afecta mayormente en la actualidad al primer plantel de Chivas y sus fuerzas básicas porque los asuntos importantes recaen en el director general de la institución, José Luis Higuera, en tanto que para asuntos menores como es la operación del equipo resulta medianamente necesaria la figura de un director deportivo.

-Vayamos por partes, en la historia reciente del Guadalajara desde que asumió Jorge Vergara como dueño de Chivas, el trabajo más importante del área deportiva como es la contratación de jugadores, la negociación de contratos y la venta o préstamos de futbolistas ha recaído en diversas figuras de dirigentes que han pasado por la institución con el letrero de presidente, vicepresidente, coordinador, mánager o director deportivo.

-Actualmente el Guadalajara no necesita un director deportivo para la función descrita en el párrafo anterior porque la asume cabalmente el director general, José Luis Higuera.

El hecho de que sea el señor Higuera el único responsable de contratar jugadores para Chivas y renovar los contratos próximos a vencer son funciones que él buscó absorber y lo consiguió desde hace tiempo.

El proceso para que José Luis Higuera se quedara como único responsable del área deportiva de Chivas no fue fácil ni rápido, pues data desde los conflictos con Néstor de la Torre, luego con la dirección deportiva de Jaime Ordiales, posteriormente cuando Matías Almeyda fue ungido como mánager deportivo y finalmente con la fugaz estadía de Francisco Gabriel de Anda.

En fin, por ahora nadie le hace sombra a José Luis Higuera ni le quita el poder de decisión sobre el área deportiva de Chivas, por lo tanto está todo bajo su control en ese sentido, es decir que para el sonado caso de la renovación de contrato del volante, Eduardo “La Chofis” López, el club lleva sin problema el control de la negociación con Higuera y son versiones de promotores las que han desvirtuado este proceso, pues resulta que el contrato de “La Chofis” no vence en diciembre, sino hasta junio del año próximo, lo cual significa que el club tiene más de tres meses para no preocuparse del asunto y cuando llegue la fecha de los seis meses previos al vencimiento si el club le hace una oferta al jugador, sea la que sea, se ejerce el derecho de apartado y no se puede contratar con ningún equipo a menos que el Guadalajara lo deje libre en junio cuando ya no proceda el “pacto de caballeros”.

-Por otro lado, en el tema operativo del Guadalajara sí hace falta un director deportivo que tenga fuerza en la Liga MX para que pueda pelear las causas favorables a los jugadores, por ejemplo, nadie en Chivas solicitó a la Comisión Disciplinaria la revisión de la jugada donde el delantero del Monterrey, Dorlan Pabón, propinó tremenda mordida al defensa, Jair Pereira en el juego del sábado. En otro caso reciente, nadie en Chivas tuvo peso para manejar la convocatoria a Selección de Orbelín Pineda quien estaba lesionado, pudo no acudir al llamado y se los regresaron peormente lesionado; más los casos que se acumulen.