• El fracaso de la Selección mexicana Sub-21 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, no se le debe adjudicar totalmente al técnico, Marco Antonio “Chima” Ruiz ni a este grupo de 20 jugadores, ya que la responsabilidad mayor es de los clubes que no prestaron a sus jugadores para esta competencia.

• Se ponderó el segundo lugar que este representativo nacional Sub-21 obtuvo hace un mes en el Torneo de Toulon, Francia; pero lo que no se ha dicho a cabalidad es que de los 20 seleccionados subcampeones en Toulon, la mitad ya no fueron convocados a la Selección que viajó a Barranquilla, porque los clubes no los prestaron por dar prioridad al torneo de Liga en México.

• Los jugadores Sub-21 subcampeones en Toulon que ya no recibieron permiso de sus clubes para viajar a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla son: el portero José Hernández y los defensas del Atlas, Ismael Govea y Ulises Cardona; el delantero de Chivas, José de Jesús Godínez; los jugadores de Monterrey, César Montes y Jonathan González; el volante de Cruz Azul, Roberto Alvarado; el defensa del Santos, Gerardo Arteaga; el volante del León, Héctor Mascorro y el jugador del Groningen, Uriel Antuna.

• Aunque quedó establecido que no habrá descenso para los clubes de Primera División la próxima temporada 2018-2019, vale la pena aclarar que bajo dos circunstancias sí puede descender un equipo del máximo circuito al finalizar el Torneo Clausura 2019 en mayo del año próximo.

Por principio de cuentas hay que señalar que continúa vigente la tabla de cocientes con la suma de puntos de las dos últimas temporadas, 2016-2017 y 2017-2018, más los puntos que se acumulen de los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019.

• Una opción para que sí exista el descenso, de acuerdo al reglamento de competencia, sería si el club que termine en último lugar de la tabla de cocientes decidiera no ejercer la opción de permanecer en Primera División mediante el pago de 120 millones de pesos o de hacerlo pusiera en riesgo su estabilidad financiera.

Esta circunstancia es poco probable que ocurra porque de alguna manera como lo hizo recientemente Lobos BUAP la cantidad de 120 millones de pesos no resulta una cifra imposible para los clubes de Primera División.

La otra posibilidad latente para que exista descenso es si Lobos BUAP vuelve a terminar en el último lugar del porcentaje, ya que entonces la aportación para permanecer en Primera División no sería de 120 millones de pesos, sino de 20 millones de dólares y en ese caso difícilmente la daría.

• En caso de que el último lugar de la tabla de cocientes decida permanecer en Primera División y que el campeón de la Liga de Ascenso esté certificado se jugaría con 19 equipos la siguiente temporada 2019/2020.