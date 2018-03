Freno en seco

Ni Morena ni Movimiento Ciudadano ni el Verde Ecologista.

Francisco Ayón, ex titular de Educación y otrora súper secretario, dejó claro en sus redes sociales cuál no será su futuro.

“Mi lealtad siempre ha estado y estará con @AristotelesSD de ahí no me muevo ni me moveré”, escribió en su Twitter anoche.

¿Así o más claro?

***

Pactito de civilidad

Los partidos políticos y el Gobierno de Jalisco (no) sorprendieron al firmar un pacto de civilidad electoral en donde se comprometieron, escuche esto, a cumplir con la ley.

Los acuerdos incluyen transparencia en uso de recursos, sanciones a quien haga mal uso de programas sociales e impulso a candidaturas que cumplan con el Código Electoral.

Gracias, capitán obvio. En el próximo pacto esperamos que se comprometan a respirar.

El pacto “patito” se desinfló aún más cuando el líder naranja de MC; Guillermo Medrano, que según Roberto “El Chino” López había confirmado su asistencia, al final no llegó.

Y no sólo eso, a la hora de la reunión mandó un comunicado a medios acusando simulación del gobernador con fines electoreros. Qué chamaqueada le dieron al secretario General.

Después de la firma para la foto, el que se la aventó buena fue el dirigente estatal del PRI, Héctor Pizano. Tras una breve entrevista, le preguntaron por qué no había acudido el líder del Verde Ecologista en Jalisco, Enrique Aubry. “Porque es un pacto de civilidad”,

respondió. ¡Ay!

***

El costo de la elección

La elección del próximo primero de julio será todo menos barata.

Nada más en material electoral a nivel estatal se desembolsarán 143 millones de pesos para comprar urnas, boletas y mamparas.

En 2012, en esa misma compra, se invirtieron 60 millones; así que si hacemos cuentas, el ornato de la elección saldrá en más del

doble.

Entre los consejeros electorales surgió tibiamente la idea de reutilizar parte del material, pero no se pudo porque ya cambiaron los diseños.

Otros recursos despilfarrados son los gastados en las fallidas urnas electrónicas, hoy en el olvido y ni quién se acuerde que nos las vendieron como la panacea para hacer los procesos más ágiles, económicos y confiables.