«Foro Plural Jalisco»; se alza una voz por el Estado

Derivado de varios encuentros y pláticas que en un principio fueron casuales y luego concertadas, los 17 integrantes del naciente «Foro Plural Jalisco» coincidimos en la pertinencia de emprender acciones ante los problemas que afectan a los ciudadanos.

Todos sus miembros somos provenientes de una pluralidad social, que buscamos incidir en lo político a través de la participación y acción en diversos temas que lastiman e impactan a la comunidad, siendo el primero que hemos puesto sobre la mesa la defensa ante la reforma electoral o también llamado “Plan B”.

Por tratarse de un Foro Plural, está conformado por perfiles diversos; políticos, ex políticos, funcionarios, ex funcionarios, empresarios, profesionistas, académicos, activistas, sindicalistas y un ex gobernador de Jalisco.

Todos teniendo como coincidencia el interés de generar información, analizar, opinar y proponer soluciones, y que éstas tengan resonancia para dejar de ser voces aisladas, poniendo de manifiesto que de ninguna manera es una pretensión convertirnos en una asociación civil o agrupación política.

Como bien lo dijo el ex gobernador de Jalisco e integrante de este Foro, Emilio González Márquez, “este foro tiene algo más de atractivo, la gente está cansada de pleitos entre políticos y éste es un foro que demuestra que somos capaces de unirnos y trabajar por algo superior a nuestras visiones individuales y de grupo”.

Estos son los nombres de quienes conformamos este Foro, todos sin duda con mucho que aportar: Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Julieta Angulo Mejía, Cecilia Carreón Chávez, Salvador Cosío Gaona, Ana Laura Chávez Velarde, Ana Estela Durán Rico, Emilio González Márquez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Margarita Mondragón Galindo, Beatriz Mora Medina, Juan Alonso Niño Cota, Erick Brandon Palacios Sánchez, Paulina Patlán Reynoso, Carmen Lucía Pérez Camarena, Elizabeth Raygoza Jáuregui, Jaime Robles Gómez, e Irina Brighite Segura Contreras.

Una vez dicho lo anterior, me permito compartir el posicionamiento del primer tema de la agenda que habremos de atender de inmediato, y que como ya anticipaba, es referente a la reforma electoral o el llamado “Plan B” propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que se encuentra inmerso en un muy polémico proceso legislativo en las dos Cámaras.

En el pronunciamiento se lee:

“Consideramos que esta reforma es un intento del grupo en el poder para imponer una sola voz y un solo punto de vista, -por demás autoritario-, sobre lo que debe ser un proyecto democrático de país, sin consultar a la ciudadanía y sin el planteamiento de un amplio consenso de la comunidad.

Esta reforma se percibe que solo responde a un interés que pretende censurar la diferencia de ideas y opiniones. Que quita a los ciudadanos la posibilidad de seguir organizando las elecciones y que pretende imponer lo que históricamente hemos conocido como argucias de mapaches o defraudadores electorales. Algo que ya había sido por demás superado.

Es claro que este comentado “Plan B” de reformas electorales violenta abiertamente el estado de derecho y la constitucionalidad, ya que no busca en lo absoluto la reducción de gastos electorales, sino solo el control de un grupo en las elecciones Federales, Locales y Municipales.

Los integrantes de este Foro, aquí presentes, coincidimos en que es factible una reforma que perfeccione tanto al Instituto Nacional Electoral (INE), como al sistema político y electoral de nuestro país. Pero esta intención de reforma debe darse necesariamente “con la opinión de la ciudadanía”.

Por lo anterior exigimos a la Cámara de Senadores y Diputados:

• Retomar su papel de contrapeso y que dejar de actuar como comparsa del Ejecutivo federal al omitir el debate y discusión de un tema tan trascendental como lo es una reforma electoral. Estaremos en lo individual y en lo colectivo expresando en redes sociales nuestra posición ciudadana.

• Abandonar las prácticas de opacidad del acto administrativo, pues es obvio que lo que hacen es lo que comúnmente se conoce como leguleyada del procedimiento legislativo, práctica que sólo fomenta la violación al estado de derecho y en este caso se estigmatiza cada vez más nuestra a democracia.

• Compeler a los representante populares en el H. Congreso de la Unión, de los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y MC, presenten de inmediato una acción de inconstitucionalidad y no cejar en detener este atropello a la democracia y nuestras libertades. (En caso de que esta reforma sea aprobada.)

• Convocar a la discusión, debate y fincamiento de medidas de presión para prevenir que la mayoría de Morena en el Senado actúe irresponsablemente y bajo los intereses de su líder, que como de su Iniciativa de Ley se desprende, ha demostrado tiene una clara fijación por destruir la democracia mexicana.

• Invitar a la ciudadanía a la elaboración y realización de un “amicus curiae” como un recurso pleno de la ciudadanía promovido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con objeto de reforzar el rechazo de la ilegal reforma a la Ley que pretende darse.

Creemos que la política no es un espacio exclusivo de los partidos políticos o de un solo liderazgo. Somos la pluralidad mexicana la que participando construiremos el proyecto de nación a la que aspiramos”, concluye.

Ahora bien, es menester acotar que siendo un grupo tan diverso, seguramente habrá asuntos en los que no estaremos de acuerdo, y en este contexto, vale subrayar que como Foro Plural, única y exclusivamente abordaremos los temas en los que exista total consenso de los 17 integrantes, y que las opiniones individuales que se emitan por fuera serán responsabilidad total de quien las articule.

De esta manera, buscaremos resaltar las coincidencias y que la ciudadanía se involucre y participe tanto en los tópicos locales como nacionales que abordaremos.

Finalmente, en mi calidad de integrante de este naciente Foro Plural, debo agregar que es una realidad que los partidos políticos están de alguna forma rebasados y deben ir entendiendo que tienen que abrirse a la ciudadanía, pero también los ciudadanos deben asimilar que tienen que politizarse, que la política no es negativa y sí necesaria para tener una sociedad bien informada y con voz propia.

