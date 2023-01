Fiesta de reyes

Al llegar estos días en que la Fiesta de los Reyes Magos vine a cerrar la época Navideña, tan llena de ilusiones, de alegría y colorido, yo suelo preguntar:

¿Viste la estrella?

La Estrella luminosa que cada año viene a recordarnos que el Señor Jesús vino a este mundo para darnos el Mensaje divino que puede iluminar nuestra vida todos los días del Año, porque para Dios todo es presente y Él está siempre con nosotros acompañando cada uno de nuestros pasos.

En estas fechas que acabamos de vivir tan intensamente, con seguridad que las músicas navideñas nos acompañaron todo este inicio de Año y todo el final del que acaba de concluir.

Sin duda la felicitaciones de Año Nuevo colmaron estos días, despertando la esperanza en cada corazón con perspectivas de algo bueno y mejor.

Yo… Por mi parte, pasé este fin de año en el silencio de un retiro que también me colmó de muchas satisfacciones espirituales, porque ciertamente, la luz es más fuerte que las tinieblas, y a pesar de los nubarrones de noticias que a veces parecen querer opacar esa estrella que viene a iluminarnos el alma.

Mientras tanto, también hubo mucha oportunidad de reflexionar, y organizarme en un futuro no lejano, para terminar con el propósito de escribir unos libros que tengo pendientes de concluir:

Se trata nada menos de uno que nos habla del Fin del Mundo, porque nuestro mundo no tiene por qué acabarse, pero nosotros sí insistimos en acabarlo… Y luego hay otro que también quisiera terminar pronto, y se llama: “Los once cielos”, este habla de niveles del ser humano.

Este es el regalo que he pedido a Dios en este día.

En algún momento también tuve oportunidad de ver algunos mensajes, hermosos, ciertamente, y muy sugerentes, que corren como agua deseando a cada corazón y al mundo la paz que tanto anhelamos y que tan necesaria es para sentirnos plenamente felices, con esa felicidad que sólo Dios nos puede dar…

También los regalos que muchos niños esperan son motivos de júbilo y alborozo, porque aún aquellos que dicen que ya no creen en los Reyes Magos, llega el momento en que les toca reinar…

Dios quiera darnos a todos un Año Feliz y que lo hermoso, bueno y feliz de estas fechas recientemente pasadas nos dure todo el Año.

Y para concluir, quiero transcribirte aquí unas oraciónes que pueden ser repetidas en familia con amor y agradecimiento a Dios, que siempre nos ilumina y acompaña.

Oración

Mirando las estrellas una noche sombría, los magos intuyeron tu presencia en la tierra,

y dejando su seguridad y sus certezas emprendieron el camino hasta encontrarte.

Y nosotros que vamos peregrinos anhelando nuevos mundos y soles diferentes,

también podemos alzar la vista y descubrir, en el mundo y la vida,

señales prodigiosas que indican un camino que lleva a tu presencia, Dios de la vida

y de cada uno de nuestros momentos.

Contigo todos podemos renovar milagros cada día,

podemos reinar en la existencia y ser como los Magos de entonces,

aquellos que sin dudar se ponen en camino y después de darte todo,

regresar por distinto sendero, colmados de otros dones

a comunicar al mundo la vida que de Ti recibimos.

Oración

Déjame ver Señor la luz de tu presencia

para que no se desvíen mis pasos y mi sendero vaya directamente a Ti.

y dame la claridad de pensamiento para reconocerte entre la multitud,

para ver entre la gente que pasa a mi lado la huella inconfundible de tu andar.

No me dejes vivir en la tristeza contemplando inútilmente las estrellas,

Ilumina mi mente y mi corazón

Con la luz con que Tú iluminas el mundo

Déjame ver, Señor la luz de tu presencia.