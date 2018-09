Con motivo de la proliferación de la corrupción, los mexicanos nos hemos dado a la especulación. En toda obra pública, en todo trámite oficial, en toda adquisición de bienes por los organismos oficiales, especulamos sobre el costo oculto por el soborno o el costo real de una obra si no hubiera corrupción; nos perdemos en una hipótesis sin base real, sin reflexionar a profundidad, sin analizar hechos para examinarlos desde todos sus ángulos, para llegar a una conclusión sin que nos quede la menor duda. De una especulación se hace una noticia que a la postre resulta falsa, lo que se conoce como fake news, que ahora se ha abusado de su uso para desmentir acusaciones que pueden ser reales.

Esta colaboración está basada en especulaciones que carecen de fundamento sólido por no haber sido investigadas a fondo, o por estar en proceso la investigación, por lo que se deja al criterio del lector creerlas o no, o bien, darles el crédito según la información que cada quien tenga del hecho.

Mencionaré algunos hechos que tienen su origen en noticias periodísticas, en entrevistas a personalidades expertos en el tema, difundidas por las redes o trasmitidos de boca en boca.

Empezaré por algunas noticias locales y concluiré con nacionales: La línea del Tren Ligero no se terminará en este periodo de Gobierno por retrasos en las obras de la tuneladora. La realidad es que la tuneladora ya hace tiempo que terminó de perforar desde la Normal hasta la Plaza de la Bandera y la obra está parada porque hubo dos accidentes, uno a la altura del Santuario de Guadalupe y otro en la confluencia con la Calzada Independencia, los cuales le causaron la vida a dos trabajadores. El Gobierno municipal lo aprovechó para pedir la suspensión de las obras con el propósito de que terminaran hasta el siguiente período de Gobierno, con el objeto de adjudicarse el beneficio político de su inauguración.

En cuanto a juzgar a los gobernantes locales del sexenio anterior, no se hizo nada porque hubo “arreglo”. El elefante blanco de la Villa Panamericana y las cuentas públicas salieron limpias porque hubo “arreglo”.

A nivel nacional tenemos varios hechos de corrupción incalificables: La liberación de Elba Esther Gordillo, las cuentas de nueve ex gobernadores y la estafa maestra. A la maestra se le liberó porque el Magistrado que la juzgó no encontró méritos suficientes para dictar sentencia por los delitos consignados, toda vez que no hubo una auditoría que debió practicar el SAT. En el mismo caso está el ex gobernador de Veracruz, César Duarte De Ochoa, que se está riendo de nosotros desde que lo capturaron. Lo enviaron a Guatemala para que al extraditarlo sólo se le pueda juzgar por los delitos perseguidos y por los cuales pidió asilo político. Tampoco se le hizo auditoría, por eso será liberado. La PGR pidió información de cuentas de cheques a la Comisión Nacional Bancaria pero no solicitó auditoría al SAT. En el mismo caso están los demás ex gobernadores.

De la estafa maestra se especula que el fraude asciende a más de siete mil millones de pesos que se lavaron dándoles la vuelta por conducto de varias universidades de provincia que a su vez, le dieron salida a través de facturas expedidas por empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

Por todo esto se especula que hubo “arreglos” entre Elba Esther Gordillo y Andrés Manuel López Obrador y entre los ex gobernadores, Rosario Robles y Enrique Peña Nieto.