Ese auto que era tan malo, puede que ya sea bueno

Cuando leas la opinión de alguien sobre un producto, probablemente deberías apuntar la fecha, porque muchas veces esos productos tienen cambios que modifican su posición en el mercado, incluso pasan de ser buenos a malos y luego buenos otra vez.

Los ejemplos son muchos y uno de ellos es un viejo conocido del mercado mexicano, el Volkswagen Jetta. En sus cuatro primeras generaciones, desde cuando se llama Atlantic, el sedán de la marca germana experimentó una evolución constante y visible, llegando al ápice en 1998, precisamente con esa cuarta generación. La quinta, cuando ya se llamó Bora en México, creció tanto que perdió su encanto, aunque seguía siendo un buen auto.

El detalle es que a Alemania no le gustó eso de que México tuviera Bora y Jetta al mismo tiempo y forzó a los poblanos a llamar el Bora por el nombre que siempre debió haber tenido: Jetta, obligando a que la cuarta generación cambiara también de nombre. Así nació el Clásico. Ese “nuevo Jetta” llegó en una etapa en que la marca estaba en la búsqueda de ahorro de costos y la mal llamada sexta generación (en realidad seguía siendo un Bora con pocos cambios) fue la menos afortunada en la exitosa historia del auto.

Pesado, ineficiente en consumo, poco estable para los patrones de VW, llegó a ser vendido con frenos traseros de tambor, tablero rígido y suspensión trasera de barra de torsión, que ha sido usada en casi toda las generaciones menos en la quinta o en algunos GLI, como el actual. De hecho, la séptima generación del Jetta vuelve a ser un gran auto, aunque comparativamente contra sus rivales, no muestra esa superioridad aplastante de la cuarta generación.

Si alguien pregunta si el Jetta es un buen coche, se puede decir que fue bueno, luego extraordinario, después bueno (Bora), luego mediocre y volvió a ser bueno otra vez.

El Suzuki Swift Sport de la generación anterior, era también un muy buen auto, pero lo que ofrecía de potencia y desempeño por su precio lo sacaba de mercado, porque VW ofrecía un Golf por el mismo precio pero con motor turbo, más potencia, más espacio y mejores acabados.

Bueno o malo, también depende de los rivales, porque ser o no un auto recomendable también tiene mucho que ver con lo que el mercado ofrece en el mismo momento. Swift no era malo, pero tenía un rival que lo “mataba”. La actual generación ya no. Ahora el Swift Sport es el que “mata” a sus rivales, como el Ibiza FR, por ejemplo.

En 2009, cuando Nissan lanzó el March, éste era el mejor en su categoría. No tenía ABS, ni bolsas de aire, pero nadie los tenía. Y el March ofrecía un gran manejo, buen precio y la fiabilidad de Nissan. Pero después de 2012, el ahorro de costos transformó el March en uno más. En 2020 le pusieron ABS y mantuvieron las dos bolsas que había ganado unos años antes, pero no fue hasta 2021 que volvió a reforzar su estructura y hasta 2022 ganó control de estabilidad y seis bolsas. Bueno, malo y excelente es la historia del March.

El Versa pasó por un proceso similar, la mayoría de sus años fue un buen auto, pero mejor evitarlos entre 2016 y 2018, cuando había mejores y más seguras opciones en su categoría. Hoy llamado V-Drive, es el sedán que más ofrece por su dinero en el mercado.

También pasa al revés. El Chevrolet Onix Premier hasta el modelo 2022 era un magnífico auto con su motor 1.2 litros y 130 HP. Ya el Premier modelo 2023 es solo bueno, con su motor 1.0 litro y 115 HP.

Todos saben que un Fiesta manual es un magnífico auto y sigue siendo buena opción como seminuevo, pero con caja automática Powershift es un dolor de cabeza que es mejor evitarlo. Lo mismo con Focus, Figo y Ecosport, estos últimos terminaron sus días en México con buenas cajas automáticas y siendo mejores que nunca antes. El Honda Civic, admirado por muchos por su fiabilidad, mejor evitarlo si vas a comprar uno usado entre 2006 y 2009 cuando hay fuerte posibilidad de rotura de bloque de motor.

Así que, cada vez que lean, escuchen o vean una opinión sobre algún auto, apunten la fecha y entiendan que eso se refiere a ese momento del auto y del mercado, pero jamás será ley escrita en piedra.

