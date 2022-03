Escasearán los grandes cerrojeros mexicanos en MLB 2022

De entre los grandes lanzadores mexicanos especialistas en relevo corto, al parecer sólo será el zurdo Oliver Pérez, quien tendrá posibilidad de continuar al menos esta temporada en Major League Baseball (MLB), tras haber firmado un contrato para Ligas Menores con Diamondbacks de Arizona con opción de ser ascendido al ámbito mayor.

Y es que, después del retiro que desde el año pasado decidió concretar formalmente el destacado cerrador mexicano Joakim Soria, quien se va teniendo aún para muchos, incluyéndome, suficientes facultades y la habilidad necesaria para seguir adelante en su carrera, quizá ya no como cerrador, actividad que ya no realiza desde varias temporadas, pero como taponero preparador de cierre habiendo dejado un récord muy poco fácil de alcanzar en cuanto a sus números en las estadísticas de sus largos años en Grandes Ligas, otros que tampoco estarán al menos en fechas próximas iniciando actividades con equipos de la Gran Carpa por no estar convocados a algún campo de entrenamiento ni en la Liga del Cactus que se desarrolla en el Sur de Arizona en el área metropolitana de Phoenix ni en la de Los Cítricos en el Sur de Florida, son los también relevistas cortos; el aún cerrador Roberto Osuna y el taponero corto preparador de cierre Sergio Romo “El Mechón”.

Cabe destacar que tanto Osuna como Romo tienen facultades plenas para poder aspirar a seguir jugando en la Gran Carpa, pero son quizá motivos distintos a su falta de habilidad o de capacidad física los que los mantienen fuera.

En el caso de Roberto Osuna, quien tuvo su última actuación en la campaña 2019 dado que no participó en la 2020 ni en la 2021, estando en plenitud fue dejado libre por su último equipo de Grandes Ligas que fue Astros de Houston donde al igual que en su primer conjunto Azulejos de Toronto dejó huella y constancia de su gran poder como monticulista con grandes números globales que lo ponen como el mejor después de Soria, ya retirado. Por otro lado, al parecer el problema con él es que ha sido considerado como un jugador problemático por su conducta fuera de los campos de juego recordando aquellos episodios donde fue señalado y tuvo que cumplir sanciones por violencia doméstica, habiendo que subrayar que en el tema físico a pesar de lesiones que ha superado totalmente sigue fuerte y lo ha demostrado al haber jugado tanto en verano con Diablos Rojos del México con gran actuación y sobre todo en invierno en la Liga Mexicana del Pacífico siendo campeón con Charros de Jalisco.

En el caso de Sergio Romo, quien sin duda es un veterano a diferencia de la juventud que todavía ampara a Osuna, “El Mechón” es y seguirá siendo un serpentinero con grandes habilidades para el dominio y control de la bola, ya no con velocidad pero sí a través de su amplio repertorio, su facilidad para hacer que Doña blanca se conduzca de diferente forma y engañar con facilidad a sus oponentes con el tolete dando excelentes resultados incluso todavía en la campaña pasada con Minnesota.

Y aquí vale señalar que Romo es el único pelotero mexicano que tiene tres anillos de campeón de Serie Mundial, todos con Gigantes de San Francisco, equipo con el que jugó muchas temporadas pasando después a ser parte de Dodgers de Los Ángeles, Marlines de Florida, Mantarrayas de Tampa Bay, hasta su último equipo los Mellizos de Minnesota y ahí están los números de Romo sólido, fuerte, cumplidor, y eficaz, quien como ya se dijo, al iniciar la huelga prefirió firmar contrato con Monclova para jugar en el verano teniendo los derechos sobre él en el béisbol de invierno con Charros de Jalisco pudiendo quizá tener la posibilidad la afición jalisciense de ver jugar juntos a Osuna y a Romo en la temporada 2022-2023 que arrancará en octubre.

Falta mucho por escribir pero no es imposible que puedan conseguir un contrato, lo que sí es que habrá que analizar cuáles otros peloteros podrían generacionalmente ocupar el lugar de estos destacados relevistas corto mexicanos.

