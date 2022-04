Esas son vacaciones

El año pasado, el centro de investigación de políticas World Policy Analysis Center exhibió que México es el país latinoamericano con menos días de vacaciones pagadas: nomás una semana al año en promedio para la mayoría de la población. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio el remate al asegurar que los mexicanos trabajan mucho y descansan poco, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley.

Lo que desconocen esos dos organismos internacionales es que tenemos diputadas y diputados que nos representan “dignamente” en estos comparativos. Y para que se sientan orgullosos de los representantes populares del Congreso de Jalisco, nomás les recordamos que la presente Legislatura no tiene seis meses de funciones, pero ya se autorizaron cinco semanas de vacaciones, entre el periodo decembrino y año nuevo, así como las siguientes dos semanas.

Mejor ni le detallamos que en esos seis meses, las puertas del Legislativo han estado cerradas durante los sábados y domingos.

Por eso, siéntase orgulloso de nuestros representantes. En el Congreso sí hay vacaciones.

Es domingo de revocación de mandato y lo primero que quedó muy claro desde que empezó el ejercicio es que en Jalisco no van a tener los votos que querían.

El dirigente de Morena, Favio Castellanos, va a tener que aguantar una buena regañada de Mario Delgado, el presidente nacional del partido. Pero lo que no faltó fue la permanente polémica y las ganas de opinar a favor o en contra; incluso, todo lo contrario.

Hubo funcionarios, como el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier Perlasca, que pudieron entrar en conflicto de interés al difundir su punto de vista al promover en las redes sociales que se acudiera a votar.

Las “fuerzas juveniles” del PRI en Jalisco ya decidieron que Laura Haro será la presidenta del partido tricolor en cuanto deje el cargo Ramiro Hernández.

Que ella sea la elegida de la voluntad militante no es una novedad. Todos los priistas lo “sospechaban” desde hace tiempo, pero lo singular es cómo en una reunión, la diputada federal, que es muy cercana al dirigente nacional Alejandro Moreno, presentó el resultado de la negociación: en la mesa estaban Ramiro Hernández y también Omar Hernández, quien fue alcalde de Arandas y ahora es compañero en la “fórmula de unidad”. También asistieron, para avalar la decisión, personajes como Carlos Rivera Aceves, ex gobernador; José Socorro Velázquez, ex dirigente; Raúl Juárez Valencia, ex senador; Jesús Lomelí Rosas, ex diputado; Rafael González Pimienta, ex dirigente, y hasta Miguel Castro Reynoso, en representación de la chaviza.

El PRI tiene futuro.