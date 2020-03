¿Es momento de comprar auto nuevo?

En estos días con mucha frecuencia la gente quiere saber si éste es un buen o mal momento para comprar un vehículo. Desafortunadamente no hay una respuesta simple. Para unos puede ser el mejor momento. Para otros podría ser un grave error que afectaría su salud financiera en el corto o mediano plazo.

Si hay una certeza en este momento, es la incertidumbre. El virus que se ha transformado en pandemia tiene asustados a todos y la reacción de los gobiernos a escala global ha sido tan diversa como su forma de pensar. Unos le restan importancia, como lo hizo Estados Unidos al principio y como está haciendo México de alguna manera. Otros se han adelantado en la respuesta y obtenido buenos resultados, como Corea del Sur. Pero todos tienen en común la acción de evitar el contacto social y con ello producir el cierre total o parcial de muchos negocios, afectando a millones de personas en sus ingresos. Obviamente en principio y como siempre, sufrirá el más débil, el que vive del puesto de tacos, de la tienda de abarrotes y trabajos por el estilo, pero dependiendo del tiempo de aislamiento, profesionistas y empresas también van a sufrir y esto implicará desempleo.

Esta situación incierta hace que el que está considerando hacerse de un auto nuevo financiado, necesite estar seguro que su ingreso no caerá hasta el final del plazo del crédito, algo muy difícil de saber para la mayoría de nosotros hoy en día. El afortunado que sí esté seguro de esto, debería esperar unas semanas más, tal vez un mes, hasta que los distribuidores tengan claro cuál inventario le queda y de qué modelos. En estos seguramente habrá descuentos interesantes.

El aumento seguro

Los otros pocos que piensan hacer operaciones de contado tienen hoy un margen de negociación mayor que antes, pero también menor que el que tendrán en unas semanas. ¿Cuántas semanas? Difícil saber, ya que no conocemos por cuánto tiempo la economía estará paralizada por un virus con tasa de mortalidad cercana a 1%. Ya que todos vuelvan a trabajar y la economía empiece a recuperarse, lo que tradicionalmente ocurre lentamente, la ventana de negociación en favor del cliente se cierra y los precios comenzarán a subir de una manera importante. No creo que aumenten 10% de un solo golpe, pero un auto que hoy cuesta 300 mil pesos, probablemente termine el auto con precio alrededor de 350 mil pesos. Eso si el dólar regresa a un número más cercano a los 20 pesos, pero si queda en los 25 que vimos esta semana o sube más, que “diosito” nos agarre confesados.

Tampoco hay que olvidar que los autos que todos quieren, como el nuevo Versa, por ejemplo, no debe ofrecer descuentos ni hoy ni en 30 días, ni antes de que la demanda sea al menos igual a la oferta. Los que sí presentarán mayor posibilidad de promociones, descuentos y mejores tasas serán, como siempre, los de bajo volumen y no me refiero solo a los premium (aunque también a esos), sino a los productos que normalmente no son los de mayor venta como pueden ser un Camry o un Maxima, por ejemplo.

Al final la respuesta podría resumirse en si tienes o no dinero. Porque el capital será escaso a partir de esta crisis y todos los que necesiten liquidez, harán lo posible para conseguir lo que puedan. En este momento y durante los próximos 90 días al menos, don dinero será más poderoso que nunca y el que juegue bien sus cartas, puede salir con buenos acuerdos.