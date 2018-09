“Es lo más genial que he hecho”

El 16 de agosto, Susana Zabaleta subió a su cuenta de Twitter una denuncia sobre la agresión a una joven. Se trata de dos videos de una duración de poco más de tres minutos entre ambos.

A otra agresión, la ocurrida el domingo en Monterrey, en el marco del clásico de aquella ciudad, se le han dedicado horas de tertulias mediáticas. Eché de menos que no pasara igual con la denuncia de Zabaleta. Hubo por ahí un anodino comunicado de la Universidad Latinoamericana (a donde pertenecían al menos dos de lxs agresores), y -no se rían- la Procuraduría abrió una carpeta de investigación. http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pateala-pateala-procuraduria-investiga-rina-de-estudiantes-tras-video-viral

Tres incidentes violentos entre jóvenes en donde no ha habido balazos (Monterrey, CU, y caso Zabaleta) nos recuerdan lo obvio: la violencia no es sólo de los narcos. Y la violencia no es sólo de quienes la ejercen, sino de quienes la festejan, graban, difunden. De quienes la ven normal y hasta divertida. No hace falta ver los videos de Zabaleta para advertir que algo está podrido, con la transcripción sobra:



Video 1:



Joven de mallas negras y blusa roja tirada en el piso (agredida).

-VOZ DE ESTUDIANTE (HOMBRE): Tú puedes, ehh. Patéala, patéala... ehh cámara, Arely. Ya déjenla que se vaya ahora sí...

-ESTUDIANTE AGRESORA (chamarra de mezclilla y pantalón negro): Pendeja, mi nariz, imbécil...

-ESTUDIANTE AGREDIDA: Ya déjame.

(La golpea de nuevo jalándola del cabello.)

-ESTUDIANTE AGRESORA: Hey, hey. Buey, ya sé que soy lesbiana, pero no me agarres...

(Risas de fondo)

-VOCES DE ESTUDIANTES (HOMBRES): Ya, cámara. Huele a gas (risas). ¿Dónde está Fernanda?

-GRITO DE MUJER ESTUDIANTE: Hazte pa’lla. ¿Dónde está mi bolsa, cabrones?

-VOZ DE ESTUDIANTE QUE GRABA: A huevo, jaja. Así tenía que acabar. ¡Qué puto final!

-(VOZ DE FONDO): Buey, ¿te vienes con nosotros? (Inaudible)... al buey que insultó a Pau (inaudible), quien lo amenazó. Al de rojo ¿le ponemos en su madre? Si es el rojo, antes de que se vaya. Que la insultó (a Ana Pau) y la mamada...

-VOZ DE ESTUDIANTE: ¿Romina?

-VOZ DE FONDO: Pasen los videos…

ESTUDIANTE BLUSA BLANCA: Ni siquiera hizo nada...

VOZ DE ESTUDIANTE DE FONDO: Reportando, Joaquín (parodiando ser reportero...).

-VOCES DE FONDO: Estuvo de huevos. Eso es lo que vale.

-VOZ DE ESTUDIANTE QUE GRABA: ¿Ya estuvo? No, todavía no acaba. Todavía puede mejorar.

-ESTUDIANTE MUJER SE ASOMA A LA CÁMARA: Hola, hola (risas)

-VOZ DE ESTUDIANTE QUE GRABA: Hay que putearnos a uno más, ¿no? No mames. ¿Ya nos vamos? (Fin video 1)

-ESTUDIANTE AGRESORA (Con chamarra de mezclilla y blusa blanca a chica arrodillada de blusa roja y mallones negros): Quiero que te disculpes.

-ESTUDIANTE AGREDIDA: No.

-ESTUDIANTE AGRESORA: Discúlpate, pendeja (la abofetea). Zorra, perdón, buey, tú eres la que sube tu pack, no yo.

-ESTUDIANTE AGREDIDA: ¿Tienes pedos con eso?

-ESTUDIANTE AGRESORA: Si, buey, contigo cabrona.

-ESTUDIANTE AGREDIDA: Oh shit (mientras es jalada de los cabellos por otra).

-VOZ DEL QUE GRABA: Wey, valió la pena totalmente, jeje.

-OTRA ESTUDIANTE MUJER: Gracias por las disculpas...

-ESTUDIANTE AGREDIDA: Ajá

-VOZ DE FONDO DE ESTUDIANTE: Levántate, cabrona, como cuando (inaudible), levántate. Esa maña tuya de jugarle al vergas, buey, tienes tu nariz así...

-VOZ DEL QUE GRABA: Jaja y ¿tus amigas?

-VOZ DE FONDO DE ESTUDIANTE: ¿Qué le digo a tu mamá?

-VOZ DE FONDO DE ESTUDIANTE: ¿Dónde está Fernanda? Ah, ya la vi.

-VOZ DEL QUE GRABA: No mames. Mierda, esto es lo más genial que he hecho en tres días...

-VOZ DE FONDO: Denle Like, ¿no?

-VOZ DEL QUE GRABA: Estamos en vivo en las inmediaciones de lo que es Coyoacán. ¿Se van a agarrar otra vez o ya no? ¿Round three o queso?

-VOZ DE OTRA ESTUDIANTE: Ya se disculpó, ya déjenla que corra.

-VOZ DEL QUE GRABA: No mames, estuvo de huevos...

-VOZ DE FONDO: ¿Alguien tiene un cigarro que me regale?