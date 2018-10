¿Eres una persona tacaña? ¿Cómo descubrirlo?

Hay quien guarda el dinero porque está ahorrando para un objetivo en específico o para un imprevisto. En cambio el tacaño lo guarda porque tiene miedo a que se le acabe. Restringe sus gastos y llega a no comprar lo que necesita.

Veamos algunos criterios que te pueden ayudar a saber si eres tacaño.

1. ¿Sólo te sientes a gusto si compras las cosas en oferta, con descuentos y rebajas y estás dispuesto a regatear si las circunstancias te lo permiten?

2. ¿Cuando se trata de comprar un regalo para alguien que se va a casar o es su cumpleaños, tratas de gastar lo menos posible y si encuentras la manera de eludir el compromiso, lo haces sin sentirte incómodo?

3. ¿Te cuesta trabajo invitar y pagar la cuenta del consumo en un restaurante de otras personas que no son tan queridas y a veces dudas también con ellos?

4. ¿Eres capaz de no ir a un restaurante o hacer un viaje con tal de no gastar?

5. ¿Te parece un lujo innecesario ir a un buen restaurante y pagar el platillo que más te gusta porque te resulta caro?

6. ¿Prefieres dar lo mínimo de propinas y si puedes escaparte de ellas, lo haces. Y también dejas de darle unas monedas a la gente que te hacen un servicio?

7. ¿Te vas a comprar unos zapatos nuevos hasta que de plano ya los traes muy gastados y aun así los buscas en oferta o descuento?

8. ¿Si te ponen una multa inesperada te enojas mucho porque representa tener que gastar un dinero que no contemplabas?

9. ¿Eres capaz de no asistir a reuniones con tus amigos y familiares con tal de no gastar, especialmente cuando las cuentas del consumo se dividen entre todos y tienes que pagar lo que no ingeriste?

10. ¿Si tus hijos te piden que les compres algo que ya necesitan, pospones la compra o les dices que no tienes dinero y eso no es cierto, y todo con tal de no ver mermados tus guardaditos?

11. ¿Te cuesta trabajo deshacerte de tu ropa usada y aun así te la sigues poniendo con tal de no gastar en renovar tus atuendos?

12. ¿Guardas tu dinero con el espíritu de un avaro, que lo tiene más bien para sentirse seguro y no para un plan en específico de inversión o un futuro gasto?