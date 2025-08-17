Entrega por paquetería

En virtud de que, al parecer, los gringos no están totalmente complacidos con el comportamiento nacional respecto de ciertos malhechores y que, según algunos, hay una lista -que otros dicen que no existe-, pero sea como sea, nosotros tenemos pillos a llenar, y el nieto del general, cumpliendo órdenes presidenciales, entregó un puño de malandros que yo pensé que ya habían pasado al valle de Josafat, pero que en realidad estaban cometiendo extorsiones y pillerías desde la cárcel, por lo cual no creo que nadie se oponga a que entreguen a dichos personajes al gobierno extranjero.

Hay muchos que están esperando una invasión extranjera como la de Villa, cuando invadió Columbus, que mandaron al general Pershing en una invasión autorizada por Carranza, que no quería a don Pancho. Pero los tiempos han cambiado y Claudita dijo que nigüas, que ni un soldado o soldada americano o americana se permitiría en el país. Una soldada en cada hija nos dio, desconozco el grado de soldadura, pero lo que yo creo que sí puede pasar sin permiso es que les avienten un cohete teledirigido a los malandros que todavía andan por estos rumbos. Ya dicen que están bajando los homicidios dolosos, pero ya nadie cuenta los homicidios culposos ni a los desaparecidos. Con lo que sí no hemos podido es con los extorsionadores, y eso sí da coraje; sí da coraje porque le andan sacando la lana a los taqueros, vendedores de lonches y demás comerciantes, y eso hasta el nieto de mi general lo reconoce.

Lo de Vallarta, que ya lo habíamos soltado, el procurador dijo que no, que hay otros delitos pendientes, por lo cual hizo quedar mal a Claudita, que ya estaba festejando la liberación.

Además, han criticado mucho a nuestra amada presidenta, que porque no se sabe el himno… no olvidemos que, así como el hijo del siervo de la nación, Nepomuceno Almonte, fue por Maximiliano a Miramar, don Andrés Manuel López Obrador fue por Claudita a Bulgaria; entonces deben darse por satisfechos de lo que se sabe del himno nacional; busquen a cualquier extranjero a ver si se lo sabe igual.

También están criticando la bola de criticones a nuestro inenarrable futuro presidente de la Corte, que unos dicen que es mestizo y yo le creo a él que es indígena 100 % puro, aunque, que yo sepa, no ha probado su pureza de sangre, pero ya anunció que no usaría toga porque parece Rotoplas, pero sí usará trajes tribales de su etnia, acompañado de unos zapatos Ferragamo, que lucen mucho y para que no sea criticado. Y ya que será muy particular la toma de posesión, puesto que le entregarán el bastón de mando, yo creo que después del juramento se echará un jarabazo con alguna de las ministras que repiten, que no han dicho cómo van a vestirse, pero aquello va a estar de rechupete y va a ser como entrega de elotes en fiesta de agraristas. Lástima que no me convidaron.

