Entre los bules para nadar y lo fosfo fosfo naranja

La sesión del Consejo Nacional del partido Movimiento Ciudadano realizada el lunes pasado fue una especie de banderazo para la carrera interna por la postulación presidencial en la que hasta el 6 de julio parecía ir sólo el gobernador jalisciense Enrique Alfaro, por ser el líder del ratificado bastión principal de ese instituto político.

Desde esa posición celebró que el partido naranja no se haya aliado con los partidos políticos “que ya le fallaron a México” refiriéndose al PRI, PAN y PRD en las pasadas elecciones, y que por eso, de cara a las próximos comicios y al 2024, MC no necesitaba “bules para nadar”.

En esa misma cumbre emecista el que claramente quiso colocarse también en esa carrera fue el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, quien con la tronadora y taquillera declaración que acuñó parafraseando a su esposa la influencer, Mariana Rodríguez, afirmó que en el 2024 el país se pintará de naranja “fosfo fosfo”. Habrá que ver si más adelante se anota el alcalde electo naranja de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Jr., a quien muchos ven como el verdadero candidato del poderoso sector empresarial regiomontano.

Pero por lo pronto fue claro el protagonismo de Alfaro y de García en la sesión nacional que encabezó el coordinador naranja, el jalisciense Clemente Castañeda y el líder de los senadores de ese partido, Dante Delgado, en el que magnificaron haber ganado la gubernatura de NL, el estado con la tercera mayor economía, más aún cuando en la elección pasada ganaron Jalisco, que es la cuarta, lo que, dijeron, los consolida como un fuerte factor de contrapeso al gobierno federal morenista, más aún cuando perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. El eje fosfo fosfo lo llamó desde su frívolo estilo García. Minimizaron con el triunfo en NL su retroceso en la Cámara de Diputados, donde su bancada se reducirá aún más al pasar de 26 a 23 curules, sin mencionar las profundas divisiones internas que se ven venir por la llegada de los diputados empresarios de Jalisco como Mauro Garza, que dice ir por una agenda provida que contradice los lineamientos progresistas y de izquierda que señalan los estatutos de MC.

Lo cierto es que luego del encuentro de inducción que le organizó Alfaro a García la semana pasada en el Cabañas, cada uno tomará su propia ruta. Indicios de ello se vieron en la visita a Palacio Nacional que hicieron por separado para ver a Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de Alfaro, Samuel buscará no confrontar a AMLO sino buscar su apoyo desde su fase de gobernador electo. El miércoles que salió de la oficina presidencial dijo que a Nuevo León le iría muy bien los próximos tres años con López Obrador y que le sacó el compromiso para un tren. En contraste, un día antes en los mismos pasillos de Palacio Nacional, Alfaro habló de la necesidad de normalizar una relación tensa con el Presidente y de la larga lista de apoyos que no han llegado por ello a la entidad. De la visita de García, AMLO circuló una foto y habló en la mañanera del encuentro con el regio, no así de la de Alfaro.

Habrá que ver si esa competencia interna prematura pero en marcha no fractura el eje fosfo fosfo, tan comentado esta semana, y hace necesario que los naranjas sí requieran los bules para nadar.

