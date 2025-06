Entre altibajos y sorpresas: radiografía del primer tercio en la Gran Carpa

Al aproximarse la mitad de la temporada 2025 en las Grandes Ligas, tras haberse disputado un poco más de 70 encuentros por equipo, ya se dibujan con mayor claridad los verdaderos contendientes y los que se han quedado cortos en relación con las expectativas que despertaron durante la pretemporada. Entre agradables sorpresas, decepciones y confirmaciones de poder, la actual campaña ha mostrado una dinámica tan intensa como impredecible.

La sorpresa más significativa hasta el momento la protagonizan los Tigres de Detroit, quienes no solo lideran su División con holgura, sino que ostentan el mejor porcentaje de victorias en ambas Ligas, cerca de .650. Lo más destacable no es únicamente su dominio, sino la forma en que han logrado superar pronósticos que no los colocaban siquiera en el radar de los favoritos.

No muy lejos, y también como grata revelación, están los Mets de Nueva York, que con la llegada de Juan Soto atrajeron reflectores siendo un bateador de élite, sin que hasta ahora justifique su multimillonario contrato. Aun así, pocos imaginaban que pelearían desde tan temprano el liderato del Este de la Liga Nacional, desafiando incluso a Filadelfia, que arrancó la campaña con fuerza y sigue siendo una escuadra sólida, aunque ligeramente a la baja.

En contraste, los Dodgers de Los Ángeles, que en papel lucían imponentes con una nómina de lanzadores sobreabundante, han enfrentado serios problemas. Las lesiones han diezmado su rotación, y nombres como Ben Casparius han tenido que asumir roles estelares que no les estaban originalmente destinados. A pesar de eso, Los Ángeles comparte la cima de la División Oeste con los Gigantes de San Francisco, otro conjunto que ha dado más de lo esperado, en medio de una cerrada pugna regional que incluye también a los Padres de San Diego.

El Yankee Stadium también vive momentos de júbilo. Aunque no se les proyectaba como el mejor conjunto de su Liga, los Yankees de Nueva York están superando pronósticos, colocándose como serios aspirantes, no solo en su División, sino a nivel Liga. Han logrado resolver las carencias que se les atribuían en el armado del equipo, lo que los tiene como tercer mejor récord general.

Otro equipo que merece mención es Houston, que, fiel a su estilo en los últimos años, va de menos a más. Ya se encuentra al frente en la División Oeste de la Liga Americana, aunque con una ventaja no muy holgada sobre los Marineros de Seattle, mientras que los Rangers de Texas y los Angelinos de Anaheim no renuncian a pelear por el comodín.

Así, al cierre del primer tercio largo de la temporada, la Liga Americana tiene como líderes a Yankees, Tigres y Astros, mientras que en la Liga Nacional, los mandones por ahora son Mets, Cachorros y el trío californiano que protagoniza la batalla más cerrada y emocionante de la campaña.

Falta mucho camino por recorrer. Las lesiones, los ajustes de media temporada, y la llegada de prospectos desde las Ligas Menores seguirán moviendo las piezas. Pero lo que ya es claro es que 2025 está resultando una temporada rica en historias imprevistas.