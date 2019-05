Es innegable que hay un fuerte enojo social, que cuando menos yo no tengo idea de cómo aminorarlo, los políticos creen pueden manejarlo, pero yo lo dudo mucho es más yo no creo que en relación con el infelizaje jamás ha habido un buen gobierno, desde don Guadalupe Victoria hasta el actual los ha habido, malos, muy malos y peores, pero bueno no puedo pensar en ninguno bueno. El menos dañero fue Pedro Lascurain que como duró nada más una hora de presidente y no pudo causar más daño. Los ha habido guapos, feos, sangrones, simpáticos y lo que usted diga, pero buen gobernante, no lo creo, por esa razón no creo que ningún gobierno de por aquí ni traído de estrangía lo solucione.

Ahora parece haber muchos expertos y mega expertos en casi todo y a la mejor a alguno le hacen caso -aunque lo que busque sea dinero-.

El actual tlatoani como casi todos ellos ha sido engañado por su banda de barberos -que esos en ningún gobierno han faltado- les dicen que son amados y que los beneficios se sienten y yo digo con la mayor claridad posible que a éste como a todos los anteriores le mienten villanamente, por mencionar el programa de las limosnas seniles, esto es el apoyo a viejitos (en cuyas filas milito) al tlatoani le dicen que están muy avanzados, la realidad es que los barberos fingieron unas brigadas que existieron solo en su imaginaciones, lo que hicieron, fue tomar los registros de pensionados y darles -solo a los que estaban captados como pensionados se los depositaron- pero a los no pensionados no conozco a uno que se lo hayan dado, a mi desde luego que no, ahora yo no sé si se lo están clavando pero a los ancianos no registrados como pensionados, que supongo somos mayoría no nos ha llegado y cabe la posibilidad de que algún listo la esté cobrando.

Pero no parece haber quién pueda calmar ese enojo social que todos podemos percibir.

Los delitos aumentan en la percepción de la gente y disminuyen en los discursos mensuales de los políticos de tal modo que yo he llegado a pensar que a la mejor las víctimas son falsas.

Algunos hablan de un perdón necesario y suena bien si no nos ha tocado ser víctimas y recordé hace años asistí a una jornada de victimas de ETA y alguien sugería el perdón y estaba un sujeto sin piernas y él decía que le devolvieran sus piernas y perdonaría, lo cierto es que para las víctimas debe de ser muy difícil su situación.

Probablemente con muy buena intención se pretende una reforma judicial, ojalá lo logren, pero hay que decirlo no es fácil, y requerirá de a quienes corresponda hacerlo de una gran dosis de amor por la verdad, lo que no se da mucho en política y hay que decir que de entre estos participaran los diputados que son, a mi juicio, la parte más dañada del gremio.

