Enero rojo

Ni a nivel federal ni a nivel local las autoridades cumplieron en este primer mes del 2019 su promesa de dar prioridad al problema de la inseguridad y la violencia, a juzgar por los principales índices delictivos que lejos de bajar han aumentado.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado señales encontradas sobre el tema y no hay muestras claras de que se esté implementando la estrategia de seguridad anunciada antes de asumir su Gobierno y que tiene como eje principal la controvertida Guardia Nacional aprobada en el Congreso, y que está en espera del visto bueno en el Senado.

Además, mientras durante este primer mes que hoy concluye el tema dominante fue el combate sin precedente que emprendió el Gobierno federal contra el robo de combustibles, ayer en su rueda de prensa mañanera el Presidente dijo que en el país acabó la guerra contra los capos del narcotráfico, cuando se le preguntó por qué no ha habido detenciones importantes de este tipo de delincuentes.

“Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a construir la paz (...) esa no es nuestra función principal (...) lo que me importa es bajar el número de homicidios, el número de robos, que no haya secuestros (...) eso es lo fundamental, no lo espectacular, se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada (...) ya no es la política de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad”.

La pregunta es si eso significa que en el Gobierno de la cuarta transformación se apostará por la Pax Narca, esa que implica dejar hacer y pasar a las mafias con la condición de que estén “en paz”. Eso, además de ser una falsa salida, significaría una contradicción porque muchos de estos capos están detrás del huachicoleo, cuyo combate ha tomado como su bandera principal de arranque de Gobierno.

Habrá que ver qué tanto se refleja el mes próximo la implementación de los 10 acuerdos tomados el viernes pasado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) al que asistieron los gobernadores, en materia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de políticas de radiocomunicación, de revisión de las estadísticas delictivas, sobre el Modelo Nacional de Policía y los protocolos de investigación de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, y respecto a los procedimientos de atención a secuestros y destrucción de plantíos ilegales.

A nivel estatal, donde iniciamos con un promedio de cinco homicidios diarios con 177 asesinatos hasta el 29 de enero, el 76 por ciento de ellos en el Área Metropolitana de Guadalajara, es claro que tampoco se han encontrado las estrategias adecuadas ni una verdadera coordinación con corporaciones policiales federales y municipales.

Fue por todo este panorama, que los grupos delincuenciales volvieron a teñir de rojo el arranque del año.

jbarrera4r@gmail.com