"En memoria"

El pasado miércoles falleció en esta ciudad José Antonio Fernández Salazar, periodista y comunicador, titular responsable, desde hace años, del noticiero nocturno de Televisa en la localidady de otros programas noticiosos de dicha estación, promotor y ejecutor del programa “Tela de juicio” en xedk 1250 al que tuve la suerte de ser invitado desde hace años todos los miércoles, lo que me resulta muy divertido: por muchos años formó una sociedad profesional con otros periodistas y especialmente con Becky Reynoso, con quien, desde hace años co-conducía “Tela de juicio” y el noticiero nocturno; pero sobre todo me pesa porque era mi amigo y bien dice la copla española que “cuando un amigo se va, algo se muere en el alma”.

Siempre he considerado que una de las cosas más bellas de la amistad, es que no tiene razón de ser, por una causa misteriosa uno se encuentra con otra persona y por alguna causa que desconozco surge un contacto que hace que se haya iniciado una amistad, así, sin causa aparente se da ese hermoso fenómeno, y así ante ella, podrán enumerarte miles de defectos, ciertos o falsos, de tu amigo o amiga, que sólo deberán producir gestos de indiferencia, no importan cualidades y defectos para la amistad; incluso puede darse el caso que entre dos amigos haya más diferencias que coincidencias.

Es claro que yo nunca he pretendido ser periodista, no lo soy, lo que no obsta para que tenga muchos y buenos amigos que ejercen ese oficio, que respeto pero no comprendo, así, José Antonio ejercía su oficio con sus pares y por ello recibió premios, pero en mi caso en ese tema no hubo coincidencia, confirmando lo que he dicho. Pero cuando, accidentalmente lo escuché plantear temas en su materia con otros periodistas y discutían con pasión temas de comunicación, me parecieron fundados sus argumentos y no se necesita ser experto para proceder así y es que es sencillo darte cuenta de que dos o más personas saben de qué están hablando.

Me impresionaba de nuestro amigo la velocidad con que se le planteaba un suceso social, tenía una gran habilidad para detectar los puntos finos del conflicto y emitir una opinión sensata y por lo general acercada a la realidad: lo mismo en temas de política local, muchas veces me tocó ver que muchos políticos locales acudían a su consejo, aprovechando esa percepción que el tenía y lo cierto es que era muy poco aficionado a darles a los que les contestaba falsas ilusiones, era bastante claridoso, para decirles que en algo estaban actuando mal o fuera de tiempo, en estos últimos aspectos sí coincidíamos, aunque debo decir que nuestras percepciones eran frecuentemente diferentes y admitía que así fuera, vamos, no pretendía ganar discusiones sino que sin estar de acuerdo admitía la visión del otro.

Pues lo extrañaremos sin duda, doliéndonos su ausencia, sólo queda mandar a su familia nuestro testimonio de haber perdido un amigo.

@enrigue_zuloaga