En marcha Clásico de Otoño; Charros buscará abollar la corona a Culiacán

Una Serie Mundial atípica, pero no por ello menos emocionante y competida, es la que veremos a partir de este martes teniendo como protagonistas a Rays de Tampa Bay y Dodgers de Los Ángeles, que merecidamente llegaron al Clásico de Otoño de esta suigéneris temporada 2020 de Major League Baseball (MLB), después de haber sido los mejores en sus respectivas ligas, la Americana y la Nacional, de forma respectiva.

Para llegar a esta etapa, los de la bahía cumplieron con una excelsa campaña culminando como el mejor equipo de la Liga Americana en la temporada ordinaria, debiendo superar lesiones y dejando rivales en el camino de la talla de los poderosos Yankees de Nueva York, y en la serie final a Astros de Houston.

Dodgers por su parte, culminó el calendario regular como el máximo ganador en ambas ligas, lo que automáticamente lo convirtió en uno de los favoritos para llegar a la Serie Mundial, recordando lograron imponerse a Padres de San Diego en la Serie Divisional y con no poca dificultad a los aguerridos Bravos de Atlanta en la Serie de Campeonato de la anciana liga.

De manera que no hay un claro favorito para ganar esta edición del Clásico de Otoño, aunque quizá para muchos mexicanos que crecieron o disfrutaron en algún momento de su vida viendo al “Toro” Fernando Valenzuela, estén sentimentalmente apoyando a Dodgers, lo mismo que si se tiene en cuenta que con el conjunto angelino militan varios pitchers mexicanos, el novato nayarita Víctor Aarón González, un gran prospecto que milita con Charros de Jalisco en la LMP, así como el zurdo sinaloense Julio Cesar Urías Acosta quien está ya convertido en un serpentinero relevista de largo aliento bastante confiable y en el juego del pasado domingo 18 ante Atlanta se catapultó como el lanzador mexicano con más triunfos en postemporada al llegar a 6, superando así al propio Valenzuela que obtuvo 5 en su carrera como ligamayorista. Y aunque no ha tenido la oportunidad de aparecer aún con Dodgers en el centro del diamante como pelotero de gran carpa, en la organización beisbolera californiana se encuentra otro novato brillante, que es Gerardo Carrillo, el también monticulista integrante de Charros en el béisbol invernal mexicano.

Los Mantarrayas de Tampa estarán buscando ganar por primera ocasión la Serie Mundial, en tanto que Dodgers hará lo propio por llevar el trofeo del Comisionado de nuevo a sus vitrinas, algo que no logra desde 1988 a pesar de que ha participado en tres de las últimas cuatro Series Mundiales.

En otro orden de ideas, Charros de Jalisco inició con el pie izquierdo su participación en el arranque de la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, al cumplir su gira por la Sultana del Norte en donde recibió un par de palizas en los juegos 1 y 3 de la serie frente al conjunto regiomontano y que terminó perdiendo 3 partidos a 1.

Quizá buscando rescatar lo positivo de esta primera contienda, habrá que destacar que se alcanzó un triunfo en el segundo cotejo; que en el último lucieron mejor que en los tres anteriores; y que si bien los abridores quedaron a deber el manager aprovechó para poner a jugar a prácticamente todo su roster y seguramente ello redituará en un mejor conocimiento de su plantilla para subsecuentes enfrentamientos.

Por lo pronto, a partir del martes 20 y hasta el viernes 22 los caporales albiazules se presentan en su estadio de la colonia Tepeyac en Zapopan para enfrentar en la segunda serie a su acérrimo rival deportivo Tomateros de Culiacán, que al igual que Charros, se encuentran entre los equipos favoritos para ganar el título de la LMP.

Así que en esta oportunidad, los pupilos de Roberto “Chapo” Vizcarra, deberán hacer valer su condición de local para adjudicarse la serie y empezar a cosechar triunfos en casa.

La parte que no deja de lamentarse es que los cotejos serán a puerta cerrada, toda vez que debido a la emergencia sanitaria que no se ha logrado amainar, el parque de pelota de los jaliscienses no ha sido autorizado para abrir su aforo al público, como ya se hizo en otras sedes, caso concreto Sinaloa y Baja California, aunque habrá que esperar a ver la reacción de las autoridades después de que algunos aficionados en estadios de Sinaloa tuvieron un mal comportamiento.

Está pues todo listo para una semana muy beisbolera, y ojalá los juegos respondan a las expectativas con béisbol espectacular de alto nivel de competencia.

