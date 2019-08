¿En dónde quedó la tarifa social del transporte?

Por más que la autoridad estatal, representada por Enrique Alfaro Ramírez, utiliza la llamada tarifa técnica como pretexto para el golpe que asestó a la economía de miles de ciudadanos de los más necesitados de la Entidad, la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEU), en voz de su presidente Jesús Medina, acompañada por el Observatorio del Transporte, están dando la batalla y luchando para que se considere la tarifa social.

Para quienes somos neófitos en el tema, habría que decir que la tarifa técnica es estudiada, analizada y definida por el Comité Técnico de Validación, el cual, en atención a su responsabilidad, determina costos por unidad de transporte más la utilidad legal que deben de tener, sin embargo, todo esto debe de ir acompañado de la calidad en el servicio (comportamiento cívico, adiestramiento en el manejo del transporte, aire acondicionado, nada de música estrafalaria, operadores atentos a lo que está sucediendo, y no a la música, celular u otras distracciones, parar para que suba la gente en los lugares predeterminados para subir y bajar pasaje, no viajar a exceso de velocidad, no contaminar, mantener limpias las unidades), entre otras muchas acciones que en la actualidad no cumplen y difícilmente van a hacerlo en un periodo de 100 años.

Por lo que hace a la tarifa social, implica que el usuario solamente pague lo que de acuerdo con -por decirlo así- el monto que percibe en calidad de lo que todos conocemos como salario mínimo, pues el costo del transporte público también es considerado como parte de la llamada canasta básica, de ahí la importancia de que el Gobierno del Estado y los propios municipios encuentren la forma de subsidiar a los usuarios, en lugar de cargarles más la cuenta a sus bolsillos.

Si volvemos a hacer cuentas, hasta los que no somos especialistas en la materia nos podemos dar cuenta que “las cosas no están para bollos” y que con independencia de que los transportistas no han cumplido con los requisitos necesarios para que se les autorice el aumento de tarifa, la sociedad en términos generales se ve muy afectada en su economía familiar, pues hoy en día los jefes de familia e hijos deben de utilizar el transporte masivo, así como el concesionado.

APUNTE

Ayer lunes regresó a clases una buena parte de los universitarios, así que la estrategia de imponer el aumento en vacaciones, no ató de brazos, ni mucho menos impidió la intervención de la FEU a través de su presidente Chuy Medina, lo que hace pensar en la posibilidad de revertir la traición perpetrada en contra de la ciudadanía.

Por más que pongan pretextos los dueños de los dineros, el derecho de los que menos tienen debe de ser atendido de manera prioritaria, sobre todo porque ya han sido muchas décadas en beneficio del “pulpo camionero”.