En Palacio urge un psicólogo

Dicen los especialistas en el tema, que el trastorno de la “despersonalización-desrealización” es un desorden mental disociativo, es decir, altera la percepción de la realidad que tiene una persona. Y agregan que quien lo padece, puede interponerse de manera grave en sus actividades laborales, por lo que el principal tratamiento es la psicoterapia -tratamiento de colaboración basado en la relación entre el paciente y el psicólogo-, también conocida como terapia de conversación.

A mi mente se vino como relámpago la imagen de una persona con ese tipo de trastorno cuando leía el viernes pasado la información sobre la propuesta que el presidente López Obrador que le hace su homólogo Joe Biden para “arreglar” el problema migratorio que hay en la frontera: Que regularice a más de 10 millones de indocumentados, que destine 20 mil millones de dólares para invertirlos en los países expulsores de migrantes en el continente y que suspenda las sanciones a Cuba y Venezuela.

La “brillante” propuesta del inquilino de Palacio la hace en el momento menos oportuno de la administración de Biden, cuando en un año electoral vive su último año en la Casa Blanca en medio de una desaprobación de más del 50 por ciento entre los ciudadanos y la mente del presidente está en quedarse otros cuatro años en la Casa Blanca, con un Congreso que no le aprueba “ni un centavo” para enviarlo al extranjero -como las asistencias a Israel y Ucrania que son más importantes para sus intereses geopolíticos- y cuando las relaciones bilaterales con Cuba y Venezuela son temas que no está en la prioridad de la agenda norteamericana. Que acaso AMLO no recibe todas las mañanas una síntesis de asuntos internacionales, no habrá alguien que lo actualice de lo que pasa en el mundo o definitivamente no razona y no está conectado con la realidad.

Ahora bien, la regularización de más de 13 millones de indocumentados -según estimaciones del Centro de Investigaciones Pew- es un asunto que por décadas presidentes republicanos y demócratas han tratado de resolver sin éxito. La última legislación que ayudó a indocumentados, fue la promovida por el expresidente Ronald Regan en 1986, que se denominó Ley y Control de Reforma de la Inmigracion, que regularizó a 2.7 millones de trabajadores agrícolas. Pero fuera de ese proceso, por años las propuestas han salido de la oficina Oval de la Casa Blanca -de ambos partidos- y se han quedado estancadas en la Cámara Baja por diferencias políticas. Así que, con los antecedentes de sobra conocidos la “propuesta” de AMLO, más que realista, parece de risa y un contrasentido cuando hay decenas de legisladores republicanos que lo “tienen en la mira” sugiriendo “invadir” militarmente a México y tratar de acabar con los cárteles de la droga.

Y para colmo -hablando de desorden mental disociativo- cuando habla de que Estados Unidos termine con el bloqueo a Cuba, AMLO se pregunta, “¿no puede haber un diálogo?, ¿ no puede haber un entendimiento?, ¿no puede haber una relación de respeto?”. “El burro hablando de orejas” -dice el refrán popular-, porque diálogo, entendimiento y relación, es lo que menos pregona el inquilino de Palacio.

Así que, más que esperar que prosperen las irreales peticiones presidenciales, lo que urge es conseguir a un psicólogo para programar terapias con el que despacha y habla todas las mañanas en Palacio Nacional.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net