Empresarios y compras de gobierno

¿Dejaría usted un perro vigilando la mesa de la comida? Algo similar sucede cuando son los mismos empresarios los encargados de vigilar los concursos de compras o de obra pública del gobierno. La idea en principio era que los empresarios, principales interesados en que las licitaciones de gobiernos sean justas, libres y transparentes, serían los más rigurosos vigilantes. Pero no ha sido así. La corrupción no solo no ha disminuido, ha aumentado y hoy las cámaras empresariales son, a quererlo o no, cómplices de la corrupción.

Es cierto, no todas son del mismo barro y entre las Cámaras también hay bacines y jarros. Sin embargo, entre quejas y remilgos, al final todos firman. No recuerdo en los últimos 30 años una sola cámara que haya convocado a una rueda de prensa para señalar un acto de corrupción en una licitación de compra o de obra y mucho menos que hayan expulsado a un miembro de su cámara por corrupto cuando en la mayoría de los casos de corrupción los que estuvieron involucrados son miembros de alguna cámara, colegio o alguna otra organización empresarial.

Si de verdad las Cámaras quieren combatir la corrupción, tienen que comenzar por ver al interior y sobre todo por poner estándares éticos

Pasan los gobiernos y las historias se repiten. Algunos se sienten más honrados que otros porque solo piden el 10 por ciento de mochada en lugar del 20 o hasta el 30 que pedían los antecesores. Pero la corrupción, amén del monto, es exactamente la misma, el mecanismo también. Y lo es porque las leyes son similares, porque los participantes son los mismos o similares y porque saben que nadie perseguirá un acto de corrupción por más escándalo que se haga en los medios. El buen juez por la casa empieza y si de verdad las Cámaras quieren combatir la corrupción tienen que comenzar por ver al interior y sobre todo por poner estándares éticos que vayan más allá de pagar las cuotas.

Uno de los pendientes de la actual legislatura es la llamada reforma 2.0 al Sistema Estatal Anticorrupción que busca dar una vuelta de tuerca al sistema, que hoy por hoy su mayor virtud es existir con cierta independencia (en la mayoría de los estados ni siquiera existe o está totalmente cooptado por los gobiernos en turno). Este paquete de reformas es la oportunidad para rediseñar el sistema de compras y licitaciones gubernamentales, sacar de ahí a las cámaras y dejar la representación social a organismos de sociedad civil que no tengan intereses directos en el negocio.

No pongamos a un carnívoro a cuidar el filete. Es cierto que un vegano tampoco es garantía, pero tendrá sin duda menos tentación.

(diego.petersen@informador.com.mx)