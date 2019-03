Empleo… ¡sin salud!

Ya están las reglas para el Programa de Empleo Temporal, por lo que hay buenas y malas noticias para los aspirantes. En el lado positivo, se beneficiarán este año a seis mil jaliscienses con salarios de entre 160 y 900 pesos diarios. Lo negativo es que, en la pasada administración, se apoyaron a ocho mil personas en algunas anualidades. La exhibida al Gobierno estatal es que el programa no cuenta con seguridad social o servicios de salud, como se otorga en otros países como Argentina y Uruguay, según un estudio de la empresa Numera SC.

Ojalá que el Gobierno se comprometa y otorgue servicios médicos, porque dejar indefensos a los trabajadores puede detonar la presentación de demandas en caso de accidentes. Saldría más caro el caldo que las albóndigas.

***

Sin datos ni plan

¿Alguien sabe dónde está el secretario de Medio Ambiente? Nos referimos a Sergio Graf. Ya sabemos que en el Congreso, para no variar, tienen atorada la iniciativa para el nuevo plan de verificación vehicular, pero la crítica para el titular de la Semadet es que ya no se reportan los días contaminados en el Sistema de Indicadores Mide Jalisco. Desde diciembre pasado no se actualizan los datos, como los “Días que se cumple con la norma de PM10” o los “Días dentro de la norma conforme el promedio del Imeca”. En otras palabras, no sabemos cuál ha sido el menú que nos hemos desayunado, comido y cenado por los niveles de contaminación.

***

Sin canal

Quedó en suspenso la adjudicación por más de tres millones de pesos en equipo para el nuevo canal de televisión del Congreso de Jalisco. El Comité de Adquisiciones no logró sesionar por falta de quórum y sería hoy cuando se conozca al proveedor de las cámaras robóticas, los micrófonos, las luces y demás equipo.

Si el asunto no se retrasa más, el canal estará al aire hasta finales de abril o mayo. Para los ansiosos de ver a sus diputados y diputadas, éstos primero deben tomar sus “merecidas” vacaciones por los días santos. Primero el descanso. Luego la vanidad y el derroche.