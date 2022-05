“Emoción por la reforma electoral”

El señor presidente lanzó una convocatoria para reforma electoral, en la que yo creo que, por cuidar los huesos de muchos de sus cuates, se quedó corto; desde luego que él sabe que no va a pasar, y por ello y en el extrañísimo caso de que me lea, le hago algunas sugerencias, que permitirían ahorros muy superiores a los que él anunció.

Él pretende recortar los pluris y hacer listas de votación, pero yo le propongo que para acabar con la corrupción, disminuya, no como pretende 200 diputados, sino, de golpe, 475 diputados y reduzca el presupuesto de los tribunos en la misma proporción (total, 25 diputados son más que bastantes para aprobar leyes sin cambiarles ni una coma, al gusto del preciso) y rebajar los senadores a 32. Si me hiciera caso, únicamente de ese concepto tendríamos un ahorro de más de 10,601 millones de pesos y eso sin tocar -aunque podríamos darles un llegue- las jugosas dietas de las que nuestro amado presidente ha preferido no hacer comentario alguno.

Igualmente podíamos reducir los cabildos municipales a la mitad, sin que se pierda nada y sí mejoraría el servicio.

Respecto del INE, a mí también se me hace muy caro, aunque no coincido con el primer mandatario, ya que si a mí me ofrecen diez veces más de lo que ganan los consejeros o diez veces menos de lo que el presidente recibe mensualmente, me quedo con esto último. Y es que AMLO solo cuenta como sueldo lo que le llega en cheque y no le gusta decir lo que recibe además, ya que tiene, entre otros muchos ingresos, un súper apartamento en palacio, que ni idea tengo de lo que costaría por fuera; posee a su disposición una treintena de camionetas de lujo; ciento cincuenta esclavos, directamente asignados para hacer su voluntad y a costa del erario. No paga, además, un centavo de comidas, pudiendo tener los invitados que quiera; no paga gasolina ni mantenimientos vehiculares; no paga boletos de avión, ni paga recibo de luz ni teléfonos, golosinas, ropa y gastos menores. La lana, si no quiere gastarla, ni el cheque necesita, así que prefiero la de él a la de los bien pagados consejeros.

Pretende rebajar el dinero de los partidos y yo le digo, aunque no me haga caso, que quite totalmente el financiamiento a los partidos políticos, ni un centavo para ellos, que el que quiera bailar pague la música de su dinero y no del nuestro.

Y de la elección de consejeros, estoy de acuerdo, pero con una sola salvedad y esta es que los candidatos que propongan sean realmente ciudadanos, esto es, que nunca hayan sido ni sean en el momento de ser elegidos, empleados ni funcionarios públicos y después de prestar su servicio estén impedidos, de por vida, a tener algún empleo o trabajo en el sector público.

Con esos pequeños cambios yo apoyaría la reforma.

@enrigue_zuloaga