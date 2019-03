¿El visionario?

Durante su campaña a la gubernatura, Enrique Alfaro sorprendió con una declaración. Remarcó que, después de ser gobernador, sería más factible que fuera entrenador de las Chivas que Presidente de México.

Ya todos saben que ganó la elección, pero ándele que causó revuelo un video en las redes sociales, en el que disfruta del cumpleaños del polémico entrenador Miguel Herrera.

Más allá de las críticas que le tundieron: ¿Pues qué traerá en la mira Alfaro? ¿A poco es en serio eso de migrar como entrenador profesional?

Después que el Guadalajara perdió los dos últimos Clásicos, lo de tener amigos americanistas a pesar de ser “Chiva de corazón” se lo dejamos a la afición rojiblanca.

***

La versión del fiscal.

Tras la denuncia del regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro, quien lamentó que empleados de la Fiscalía le “tiraron a matar” tras no pararse en su lujoso vehículo para una revisión -afirma que tuvo miedo de ser secuestrado porque no se identificaron-, el fiscal Gerardo Octavio Solís justificó a sus muchachos porque “actuaron bajo protocolo”.

Remarcó que la manera de conducir de Alfaro, al huir de los oficiales, puso en riesgo a la ciudadanía, pues incluso circuló por algunas cuadras en sentido contrario. “Cuando se advierte que se encontraba en riesgo la propia población es que se procede de esa manera”. Todavía quedan muchas dudas sobre esta “película”. Es más, hasta el delegado Carlos Lomelí ya fue enterado por parte de Alberto Alfaro.

Lo que sí queda claro es el protocolo de la Fiscalía.

***

¡Queda en familia!

Y para no variar en el Congreso, nos cuentan que ya traen todo “planchado” para que los diputados nombren a un hermano de la magistrada del Tribunal de Justicia Alternativa, Fanny Jiménez, como titular de la Unidad de Vigilancia.

Otra vez la diputada Mirza Flores se lanza a la polémica y afirma, como encargada del proceso, que no hay nada irregular en la eventual designación. Defiende que la magistrada no preside el Tribunal y, con eso, pues no hay impedimentos para su “gallo”.

El Congreso ya publicó que entre los candidatos están Javier Jiménez, Manuel Navarrete, Jorge Alejandro Aguirre y Ausencio de la Rosa. Estaremos a la espera del dedazo, perdón, del mejor perfil.