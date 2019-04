El sermón de la montaña

Y viendo AMLO a un gentío de columnistas subidos en un monte de artículos para remarcar que la violencia homicida no ha cesado, e incluso alcanza niveles históricos, éste respondió:

No me estéis cucando. Esta campaña, que no percepción todavía, de que está muy alto el número de homicidios, es de quienes desean detener el avance de la Cuarta Transformación (4T).

Diciéndolo así, culminó su sermón: Los columnistas nos atacan un día sí y al otro también. Son unos alcahuetes.

Bienaventurados los que leen sólo los comunicados de Presidencia y los que creen a ciegas en las cifras de homicidios del Presidente porque ellos verán a la 4T.

Salud.

***

Resulta que en el debut del Ballet de Jalisco, bajo la dirección de Dariusz Blajer, el jueves pasado, hubo una gran ausente: Giovana Jaspersen, secretaria de Cultura.

En lugar de ver “El Jorobado de Nuestra Señora de París”, cuyo estreno presumió hasta el gobernador en sus redes sociales, ¿habrá preferido mejor vacacionar?

La que sí asistió, en cambio, fue Myriam Vachez, ex titular de Cultura, quien recibió pleitesía de propios y extraños.

Por cierto, de buena fuente sabemos que el director de la compañía, Blajer, dobletea con una plaza federal y acude a la Ciudad de México un par de días a la semana para cumplir con ese compromiso.

Esto a pesar de que Jaspersen, al renunciar a su cargo federal, aseguró que ese sería el criterio para dirigir la compañía: nada de dobletear.

Con estos desdenes de secretaria y directivos por el Ballet de Jalisco, repetimos lo que suelen decir las abuelas: si no quieren una compañía de danza, para qué la tienen.

***

El gobernador Enrique Alfaro anunció que integrará una “mesa especial” encargada de redactar una carta al Presidente para pedirle que Pemex se disculpe por la tragedia del 22 de abril en Guadalajara. Esto lo dijo durante el acto conmemorativo a 27 años de la tragedia.

No es mala leche, pero el gobernador, en lugar de andar copiando solicitudes de perdón al estilo AMLO, debería imitar las políticas innovadoras de un Gobierno morenista como las fotocívicas de la Ciudad de México.

Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con la supuesta renovación del sistema de fotomultas?