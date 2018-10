El rostro antijuarista de Morena

Con esos amigos, quién necesita enemigos. Los compañeros de viaje de López Obrador resultaron ser sus peores lastres. Ninguna crítica, por fundamentada y seria que sea, le ha hecho tanto daño al Presidente electo como los diputados y alcaldes de su propio partido. La del festejo etílico del 2 de julio, el del mal del puerco que se queda dormido en las sesiones de la Cámara, el que chocó, huyó y lo pescaron, y la inefable alcaldesa de Centla, Tabasco, que rindió protesta con la bendición de un pastor cristiano mientras Juárez se revolcaba en su tumba y los juaristas de la cuarta transformación guardaban silencio.

De todos sin duda el más inofensivo es el dormilón. Lo más lejos que puede llegar es que proponga una ley para hacer obligatoria la siesta (iniciativa que cuenta desde ya con mi apoyo) y lo mas grave sería que el presupuesto le pase de noche, como sucederá con dos de cada tres diputados. Lo realmente peligrosos para la salud de la República es la alcaldesa que tomó protesta frente a su pastor, porque pone en jaque al Estado Laico.

“Ahora, el pueblo de Dios declara que Centla está bajo el poder de Cristo Jesús, Aleluya”, dijo el pastor y le impuso las manos en la cabeza como símbolo de recepción de espíritu santo. El problema por supuesto no es que la alcaldesa Guadalupe Cruz Izquierdo sea ferviente seguidora de su iglesia y su pastor, es su derecho, sino que mezcle sus creencias con el ejercicio del poder. No es un asunto anecdótico. La intromisión de las iglesias en la política está poniendo en jaque las libertades en todo el continente. Lo hemos visto claramente en Brasil, donde la bancada evangélica impulsó una serie de reformas que limitan no solo la libertad de creencia sino incluso la libertad de expresión, pero también en Nicaragua con su vicepresidente bendita, Colombia, Argentina etcétera. (Al respecto vale la pena leer el artículo de Renée de la Torre en Nexos https://www.nexos.com.mx/?p=39696)

¿Dónde está gobernación? En babia. Pues, aunque claramente se trata de una violación al Estado Laico, como muchas otras leyes de este país no hay normas de cómo se debe aplicar. Lo más preocupante es que a los juaristas del siglo XXI parece tenerles sin cuidado este tipo de desplantes, sean de católicos, como la alcaldesa de Monterrey que entregó las llaves de la ciudad a dios, o de evangélicos ahora empoderados por Morena y el PES.

Nunca, desde su instauración en el siglo XIX, había sido tan importante defender la institución del Estado Laico. El respeto a las creencias pasa por asegurar la neutralidad de todas las instituciones del Estado, desde la Presidencia de la República hasta el más pequeño de los municipios.

