¿El regreso de los autos?

Los coupés siempre mi fueron mi forma favorita de automóvil. Deportivamente elegantes, visualmente dinámicos. Sí, individualistas, egoístas incluso. Tal vez el motivo por el cual nunca tuve uno. Por eso cuando Mercedes-Benz anunció que dejaría de producir vehículos con esa forma en 2020, no pude evitar sentir algo de tristeza ante la constatación de que los SUV, o crossover, o camionetas como se dice en México, seguían en su imparable expansión, sin importar las víctimas que dejaran en el camino. Pero ahora parece haber, finalmente, buenas noticias que celebrar para los que aún preferimos los autos sobre las camionetas.

El primer coupé de Mercedes-Benz que conduje fue un CLK 320, modelo 1999, color plata. Lo traje manejando desde La Marquesa, donde quedaba la fábrica de Mercedes-Benz en el Estado de México, hasta Guadalajara, junto con mi amigo Eduardo Aragón. En la carretera, circulando imprudentemente a velocidades muy arriba del límite permitido, encontramos a otro auto idéntico, lo que era raro para un coche que tenía a lo mucho una semana de haber llegado al mercado. Ambos jugamos a las carreras durante dos o tres horas, por pura diversión, sin querer mostrar al otro quién era mejor o más rápido. En la primera caseta que coincidimos, vimos que el otro piloto se trataba de un conocido actor mexicano, que prefiero no mencionar el nombre, acompañado de su madre, según me dijo Eduardo. Era una época en la que íbamos y volvíamos en auto a la capital y sus alrededores y en ese viaje la ida se hizo en una ML 320, que en su categoría tenía muy buen manejo, pero no podía -como aún ninguna SUV puede- ofrecer la conducción deportiva de un sedán o un cupé, por el centro de gravedad.

Pero hace unos pocos días la misma Mercedes-Benz anunció que los coupés de la Clase C y E serían substituidos por el nuevo CLE, en otra palabras, el heredero directo del CLK, que era justo el coupé que quedaba entre ambas clases de la marca germana. Si hay vida y espacio para un coupé, también hay para un sedán y el mercado ha mostrado algunas señales de esto, principalmente en Estados Unidos, la tierra de las SUV por nacimiento y vocación.

Escasez y juventud

De acuerdo con Automotive News, tal vez el medio más influyente y prestigioso de toda la industria a escala global, la participación de mercado de los autos creció a 21.4% en el primer trimestre de este año, cuando en el mismo periodo de 2021 era de 19.6%. Sí, no es un número significativo, pero es la primera señal de recuperación de un segmento que venía encogiéndose desde 2002.

Algunos analistas dicen que puede ser una simple anomalía y sí, puede ser esto. Otro factor pudiera ser la escasez del mercado que hizo que algunos, al no encontrar la camioneta que querían, se inclinaran por un auto. Pero hay otra teoría que me gusta más, que ojalá se la correcta: el factor generacional. ¿Qué significa esto?

Los jóvenes que están entrando al mercado ahora, no quieren manejar lo mismo que manejan sus papás. El lado “cool”, que en las más recientes tres décadas se ha inclinado en favor de las camionetas, podría estar hora cambiando hacia el lado de los automóviles por gente que, tal vez, no quiera verse como “uno más”.

Otras teorías hablan de que, con el aumento de la producción, venta y popularidad de los vehículos eléctricos, los más “conscientes” sobre el medio ambiente prefieren los más ligeros y aerodinámicos autos sobre las camionetas. Pero me parece también más cercana a la realidad la corriente que piensa que el fenómeno se puede deber al aumento espectacular de precios, que hace que la gente busque vehículos menos costosos.

Puede ser también que las SUV, que ahora detienen cerca de 60% del mercado, estén finalmente encontrando su límite de ventas, su participación de mercado máxima. Mientras tanto vemos a productos como Hyundai Elantra subiendo 47% en el primer trimestre y el Sonata subir espectaculares 87% en el mismo periodo.

Si el fenómeno no es pasajero, como particularmente espero que no lo sea, estaremos entrando a una nueva era en el mercado global de vehículos y los sedanes y coupés, aún queridos por muchos, mostrarán que no estaban ni muertos ni de parranda, sólo esperaban que la locura del mercado por conducir vehículos más altos, pasara como una pandemia que en lugar de tres, duró 30 años.

