El prejuicio del Narco Estado Mexicano

Este martes se reanuda el juicio que inició el 17 de enero contra el ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, acusado de ser cómplice de “El Chapo”, en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, con la continuación de los trabajos de las y los 12 jurados que deliberan junto con el juez Brian Cogan para ver si con los testimonios escuchados lo condenan o no por los tres delitos que la justicia de Estados Unidos le imputa: tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones.

Sigo pensando que el fallo será condenatorio por las fuertes sumas de dinero que el ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) y ex titular de la SSP con Felipe Calderón (2006-2012) amasó durante este periodo, esto pese a la defensa que hizo del patrimonio familiar durante el juicio su esposa Cristina Pereyra, en el sentido de que había sido fruto del trabajo conjunto de la pareja.

También pese a que el juez Cogan sólo investiga los ingresos de García Luna como funcionario hasta diciembre de 2012, en los que se le acusa de haber recibido 200 millones de dólares en sobornos del narco para proteger al cártel de Sinaloa, según denunciaron ex traficantes y ex funcionarios presos, así como ex agentes antidrogas estadounidenses durante el juicio. Este juez además nunca quiso tomar en cuenta en el juicio la denuncia hecha en Florida por el Gobierno mexicano para reclamar los 700 millones de pesos que, asegura, desvió el ex zar antidrogas mexicano detenido en Estados Unidos.

Pero independientemente del fallo del jurado, que podría venir hoy o esta misma semana, en el imaginario colectivo de Estados Unidos, como sucede en México, quedará la idea de que en su vecino país del sur, las bandas del crimen organizado han infiltrado ya los niveles más altos del poder y del Gobierno, y que eso representa toda una amenaza para su país (esto sin hacer un juicio similar a toda la corrupción que también en su nación hace posible el tráfico de drogas para satisfacer al mercado de consumidores de estupefacientes más grande del mundo).

Para consolidar esta percepción, que terminó por delinearse desde el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán el año pasado, en el que también, como en el actual contra García Luna, fueron mencionados en testimonios el ex presidente panista Felipe Calderón, e incluso el actual Andrés Manuel López Obrador, en su faceta de candidato, por haber estado presuntamente coludidos con el narco.

Así, más allá de que el Presidente cumpla su amenaza de demandar al abogado de García Luna, César de Castro, por haber preguntado a Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada sobre un presunto soborno de siete millones de dólares para AMLO en el 2005, y de si García Luna resulta condenado o no por el Jurado, en Estados Unidos hay ya el prejuicio de que en México opera un Narco Estado. Algo que en México se teme todos los días por el creciente número de regiones del país que están bajo el control de las mafias.

