El peor adversario de AMLO

Y ahora, como escribiría Carlos Castaneda en su célebre libro setentero “Las Enseñanzas de Don Juan”, el presidente López Obrador habrá de enfrentar al más terrible de sus adversarios: el tiempo.

Esto viene a colación a propósito del pleito que trae con el escritor español Arturo Pérez Reverte, a quien ya subió al ring de la disputa que con España y con El Rey Felipe, a quien ha pedido una disculpa por la Conquista de México, y con quien está muy ofendido porque no se ha dignado siquiera responder aunque fuera para negarse.

La semana pasada, en su afán de defender al gobierno de Cuba tras las protestas contra la carestía, recriminó a los intelectuales españoles (incluido Pérez Reverte) por llamar “dictadura” a un gobierno que el propio López Obrador considera casi un ejemplo de democracia.

Pérez Reverte, en su estilo, contestó como un humilde español (pinche gachupín se autonombró) por ser referencia y haber sido citado en una mañanera por un presidente de un país como México, aunque sin dejar de señalar que es problema de nosotros los mexicanos haber elegido un personaje así.

Y es que ahora vendrá el paso del tiempo.

Dentro de exactamente tres años López Obrador ya será un presidente muy devaluado.

Ya estará de salida, se habrá visto que la Cuarta Transformación no tendrá ni pies ni cabeza, que al final fue un ejercicio meramente demagógico, y merced a ello no sólo no se redujo la pobreza sino que aumentó, que si bien a él no se le puede señalar de “corrupto”, sí hubo una proliferación de prácticas corruptas entre sus huestes, y además que dejará un país profundamente dividido por su caprichoso afán de buscar las diferencias entre los sectores de la población, ignorar las semejanzas y cualquier proyecto de unidad, y además con una buena cantidad de verdaderos adversarios que van desde empresarios relevantes en la vida económica del país hasta los más amplios sectores de la clase media, a quienes incluso considera partidarios de la corrupción y de las sucias prácticas de gobiernos priistas y panistas simplemente por ser críticos del presidente.

Demasiados adversarios al momento de abandonar definitivamente Palacio Nacional.

Se habrá visto que nunca tuvo equipo de trabajo, y que todos aquellos que se fueron con la oleada de ser Cuarta Transformación estarán desgastados y devaluados, incluidos todos los intelectuales que se fueron con la emoción de ser parte del movimiento.

López Obrador estará reducido a su mínima expresión, será el paso del tiempo.

Y para entonces, dentro de tres años, Pérez Reverte seguirá ahí, como uno de los más importantes autores contemporáneos, con un ejército de miles de lectores, entre quienes nos encontramos una buena cantidad de mexicanos.

