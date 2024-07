El “patán” que quiere regresar

El video publicado por The Daily Beast -sitio digital de noticias estadounidense- donde Donald Trump habla de Joe Biden y de Kamala Harris, describen al expresidente como lo que es: un patán -entendiéndose con esa palabra como un sujeto hosco, ordinario, rudo, grosero, soez-.

En el video -donde se ve al expresidente sentado en un carrito de golf acomodándose los guantes- Trump reconoce que la vicepresidenta Harris sería mejor oponente que Biden, a quien califica “como un montón de basura vieja y descompuesto (“old broken-down pile of crap”)-, y de Kamala indica que “... ella es tan mala. Es tan patética, es tan jodidamente mala (”She’s so bad. She’s so pathetic,“ Trump adds. “She’s just so f*** bad”).

Trump no tiene razón en los calificativos, pero si en el sentido de que la vicepresidenta sería mejor oponente en las urnas. Una encuesta del miércoles pasado de la cadena de noticias CNN muestra a Trump seis puntos porcentuales arriba de Biden en la preferencia ciudadana (49% / 43%), mientras que en un hipotético enfrentamiento ante Kamala Harris, la ventaja del expresidente es solamente de dos puntos (47%/45%). Ayer, la analista política Lydia Polgreen de The New York Times señalaba que Harris -en caso de llegar a estar en un debate como oponente de Trump- “seria un fiscal implacable en el caso concreto contra Donald Trump, un delincuente, un hombre declarado responsable de abuso sexual, un mentiroso empedernido, un demagogo, una amenaza para nuestra democracia y la Constitución”.

Donald Trump, a pesar de su aparente victoria en el debate y de las encuestas que lo marcan como favorito, tiene a un sector de la población en alerta por lo que puede significar su llegada nuevamente a la Casa Blanca. El Consejo editorial del periodico Philadelphia Inquirer, a través de un editorial publicado el sábado pasado, pidió al expresidente se retire de la carrera, citando “una letanía grandilocuente de mentiras -durante el debate-, por lo que el único que debería retirarse es Trump”.

Un grupo de demócratas y republicanos, activistas y grupos sociales han iniciado un movimiento de acción en caso de una segunda llegada de Trump a la Casa Blanca, argumentando “una amenaza a la democracia”. “Trump ha dejado en claro que ignorará la ley y pondrá a prueba los límites de nuestro sistema”, señaló Joanna Lydgate, quien es directora ejecutiva del Centro de Democracia Unida, organización que trabaja con ambos partidos en la vigilancia de la democracia.

Mientras tanto, Biden “deshoja la margarita” de continuar o renunciar a la intención de reelegirse, en la medida que crece a presión para que se retire y que de pie a una mejor opción del partido demócrata, que pueda impedir que el “patán” republicano llegue nuevamente a la Oficina Oval.

¿Usted, qué opina?.