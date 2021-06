El país de la eterna felicidad

Sin lugar a dudas somos el país más feliz del mundo, mientras en el bello París se sufren los ataques, siempre injustificados de violencia; mientras que en Siria, que no sé bien dónde queda, pero que ahí también se sufre. Lo que me hace considerar aquello que afirmó con mucha razón Blaise Pascal de que “todos los infortunios de los hombres derivan de no saber estarse tranquilos en sus casas”.

El mundo arde en violencia y es un motivo de gran alegría que aquí, según nos lo afirman nuestras amadas autoridades, todo parece ir muy bien y así, los capitalistas extranjeros se están medio matando por invertir aquí, los trabajadores pueden elegir entre trabajos bien pagados según los números oficiales, yo creo que no tardaremos nada en que los gringos se vengan de braceros a los trabajos de aquí, donde tendrán protección de salud y paz social.

Somos, según nos lo ha dicho nuestro amado presidente, un país al que todo el mundo sigue, y es ejemplo en materia de democracia y de unión y comprensión de los gobernados con el gobierno, y en el que el primer mandatario cree falsamente que ayuda a todos los viejos (lo que cuando menos en mi caso no es cierto: a pesar de que he ido a registrarme, entregado copia del CURP y acta de nacimiento, y me he registrado en el teléfono federal y dado mis datos varias veces) y lo cree porque sus miles de barberos le dicen que es muy fácil y no crea que lo hice una vez, la última ocasión fui en junio y me dijeron me tendría que esperar porque por las elecciones no podían dar, si no me cree llame al 3322 285 074 o vaya a Herrera y Cairo 867.

Pero el hecho es que así como este presidente está siendo engañado, lo mismo ha pasado con los otros sesenta y cinco, los dos emperadores y algunos gobiernos colectivos, todos han pensado que la están haciendo muy bien, lo creen firmemente y sinceramente consideran que a todos los presidentes se les caen estaciones del metro, un accidente como cualquier otro…

Y eso es normal porque piense, mi solitario lector, que el destino lo hubiera elegido a usted para felizmente dirigir (porque eso creen) los destinos de un país que tiene un presupuesto de cerca de ocho millones de millones de pesos, ¿usted cree que sus amigos o conocidos le van a decir que algo va mal o que usted lo está haciendo mal? eso no sucede ni en este ni en ningún planeta cercano, porque es de humanos que todos vemos a los amigos con cariño y si te dicen que están hinchándose de lana, tú les quieres creer, aunque no sea cierto y los busquen como delincuentes en otros países, son tus cuates y eso basta por lo general y si te enseñan pruebas certeras de que es una conspiración.

@enrigue_zuloaga