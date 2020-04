El ocio nos está “matando”... y distrayendo también

He leído y escuchado gran cantidad de interpretaciones acerca de los múltiples males causados por la pandemia que hoy ocupa a todo el planeta. Versiones que van desde el ámbito científico hasta leyendas de lo más inverosímiles, pero que han causado miedo, carcajadas nerviosas y hasta hipocondriacas, motivado por la falta de ocio constructivo, lo cual también nos afecta… y mientras tanto, el protagonismo de “los de siempre” -los vividores de la política-, quienes aprovechan para darse baños de pureza, destacar su figura pseudo mesiánica, pero sobre de todo, busca distraernos de la falta de resultados positivos en los sectores económicos y sociales.

Ejemplos de ellos sobran, pero cada vez que paso por la ruta “de construcción” de la Línea 3 del Tren Ligero me prendo de coraje al ver que de nueva cuenta están destruyendo -por lo menos en las noches- el pavimento hidráulico, que me queda claro nos costó a los contribuyentes millones de pesos, para corregir algún olvido o error de planeación, si es que alguna vez la hubo.

No es posible, me niego a creer que no existan técnicos lo suficientemente calificados en México (en otras partes del mundo, vaya que sí los hay), que puedan llevar a cabo una obra importante, como indudablemente lo será ésta, si es que algún día la llegan a poner en marcha como Dios manda…y mientras tanto, los órganos colegiados, asesores por ministerio de ley de los gobiernos en sus tres ámbitos, calladitos por temor o por las migajas de negocios que parece que reciben algunos de sus directivos.

Me resisto a entender el porqué las llamadas Contralorías no han sido capaces de encontrar las fallas técnicas y a los irresponsables de las mismas, para fincarles responsabilidad legal, y sean las empresas privadas, contratadas y subcontratadas, las que asuman los altísimos costos de estas huisachadas disfrazadas de acciones de Gobierno, en lugar de que seamos los ciudadanos los paganos de los malos negocios públicos (aunque sospechosos y jugosos negocios privados de algunos cuantos) sin importar el partido político al que digan pertenecer.

APUNTE

Pagamos con nuestros impuestos, pagamos con el tiempo que nos hacen perder por “obras” realizadas al garete, pagamos con el estrés que padecemos al ver estas irregularidades, y pagamos con los aplausos que obligan a dar algunos personajes como el Presidente (AMLO), quien sin ningún tapujo anunció en su tercer informe, la realización de la obra de la Línea 3, que no es cierto que ya esté terminada -como a todos nos consta-, ni tampoco lo es que la principal inversión económica y de tiempo la ha realizado su Gobierno, esto es, para bien o para mal, se atribuye algo que no es cierto…sus colaboradores le mienten al Presidente y éste a nosotros.

No hay mentiras buenas.