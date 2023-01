‘El martes me fusilan’, cantó Calderón

Frente al Mar Mediterráneo, en Alicante, España, a 6,114 kilómetros de distancia de la Corte Federal de Distrito del Este en Brooklyn, Nueva York, se escucharon las notas de mariachi con la canción ‘El martes me fusilan’, del inolvidable Vicente Fernández. Pero quien la interpretaba era el expresidente Felipe Calderón, que era invitado a un evento social en el Real Club de Regatas de la ciudad en la península Ibérica. En su parte medular de los versos de la canción dice:

‘Me agarraron, de rodillas,

Adorando a Jesucristo.

Sabían que no había defensa

En ese santo recinto.

Es por eso me fusilan

El martes por la mañana.

Matarán mi cuerpo inútil

Pero nunca, nunca mi alma.

Con matarme no se acaba

La creencia en Dios eterno.

Muchos quedan en la lucha

Y otros que vienen naciendo.

El martes me fusilan’.

Y es precisamente hoy martes -poco más de 37 meses después de ser detenido en Dallas, Texas-, cuando en la Corte Federal de Distrito del Este de Brooklyn, ante el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a ‘El Chapo’ Guzmán, se inicie el juicio en contra del antiguo jefe de la Policía en México -durante el sexenio de Calderón- Genaro García Luna, acusado -entre otras cosas- de ayudar al cártel de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos, además de tres cargos más por narcotráfico y falsedad de declaración.

De ahí que la interpretación de la canción ‘El martes me fusilan’ por parte del exmandatario tiene mucho de coincidencia, presagio o de mensaje. García Luna fue el hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón entre el 2006 y 2012, y en el juicio, donde se conocerán más detalles de los que ya han salido a la luz pública, surge la pregunta ¿que tan ‘embarrado’ podría salir quien administraba desde Los Pinos?

Y es que de acuerdo con las investigaciones y supuestas acusaciones publicadas, Edgar Valdez Villareal ‘La Barbie’ -detenido en Estados Unidos, bajo custodia y testigo para este juicio-, asegura que estuvo presente en reuniones de narcotraficantes organizadas por el expresidente Felipe Calderón y que García Luna recibió dinero de él y de otros jefes de la delincuencia organizada. Por otra parte, Rey Zambada -hermano del ‘Mayo’-, declaró en contra de García Luna y lo acusó de haber recibido sobornos para que no impidiera las operaciones del cártel de Sinaloa. Mientras que en México se le responsabiliza de provocar el fracaso de la operación ‘Rápido y Furioso’, que permitió la entrada ilegal de armas procedentes de Estados Unidos y que llegaron a las manos de la mafia.

Sobre el caso de García Luna, el expresidente Felipe Calderón siempre ha declarado que si se llevaron a cabo las operaciones que están asentadas en las carpetas de investigación, “se hicieron a mis espaldas”, y que su “postura será siempre en favor de la justicia y de la ley”.

Así que a partir de hoy sabremos con más certeza si en verdad las cosas se hicieron a escondidas o si las autoridades empezarán a perfilar y dirigir a más personas rumbo al paredón, y resulte profético cuando entonando los versos ‘en primera persona’ de ‘El Martes me fusilan’, el mismo expresidente se esté involucrando. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net