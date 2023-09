El maltrato a Sheinbaum

Siempre cabe la posibilidad de que sea uno el que no entiende lo que está ocurriendo. Pero qué raro lo que sucede con Claudia Sheinbaum en su destape y horas después del mismo. La palabra que encuentro para englobar varias actitudes y mensajes es maltrato. Maltrato de sus aliados.

Aquí va un ejemplo. El ex jefe de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, emitió ayer un mensaje en video en sus redes sociales. Transcribo la parte esencial:

Monreal: “Resistimos al dinero, al exceso, resistimos a la publicidad excesiva, a la indicación de las estructuras políticas, resistimos a toda estructura oficial. Y estamos tranquilos. Estamos honrando nuestra palabra. No podía ser de otra manera, estoy cumpliendo con mi compromiso, y estoy cerrando este capítulo diciendo que vamos a respaldar a quien resultó en este tramo ganadora de la encuesta. Así me comprometí y así voy a honrar mi palabra. (…) A pesar de que luchamos contra la adversidad, contra corriente, ustedes lo saben, sin dinero, sin ninguna posibilidad en los gobiernos estatales y municipales, sin ninguna contemplación del partido, y sin embargo, aquí estamos, con dignidad, con decoro, con resistencia y con firmeza”.

Me-no-comprende. Espero que ustedes sí. Veamos:

-¿Quien quedó de colero en las encuestas hace un video para urgir a sus (pocos) seguidores a chambear durísimo, pero durísimo, a favor de la ganadora de las 5 encuestas, y llena a Claudia de elogios? Nel pastel.

-¿El que dicen que aspira a la jefatura de gobierno de la CDMX sentencia claramente que adiós a la competencia interna y que lo que sigue es, con Claudia al frente, romperle la crisma al PRIAN, salir por todas las canicas, dejar a Xóchitl Gálvez deseando no haber entrado a competir? Nones.

Porque lo que dice el mensaje del zacatecano es:

Nos ganaron con el uso del aparato, con dinero, sin contemplación, nada de ayuda de gobiernos estatales y municipales, con indicaciones a estructuras oficiales, con excesiva publicidad… Esto citando, eh.

Entonces, ¿qué dijo Monreal el día siguiente del destape de Claudia? Que perdió a la mala. Que no hubo piso parejo y sí cargada, abuso de recursos, mucho dinero. No, pues gracias, deben decir en el cuartel de la ganadora, a ver cuándo vienes a la casa a tomar café.

Claudia Sheinbaum no está recibiendo el trato debido de una ganadora de una interna, y eso fue notorio desde la noche misma de la revelación de los datos de las cinco encuestas.

Las mamás de los otros señores les habrían dicho, como era propio de la época, mira si vas a ir con esa cara (con otra palabra más descriptiva), ni vayas, eh.

Adán Augusto López no podía el miércoles con su mal semblante. Su pésimo desempeño en la interna claro que es para que no salga de su casa en semanas, pero no era ni el momento ni el lugar caras contritas: él como priista de formación sabe que tenía que mostrar emoción, euforia incluso.

Sobra abundar sobre el lenguaje no verbal de Monreal esa noche.

Manuel Velasco, como no podía ser de otra manera, se puso a presumir que ¡honraría la palabra! y apoyaría a la ganadora. Explicación no pedida….

Entrego esto antes de que AMLO celebre en público a Sheinbaum. Quizá ahí sí se pongan las pilas los perdedores de la interna. Pero tenga o no yo razón: ahí están sus palabras y sus gestos del miércoles y de las horas posteriores.

No les vimos, por ningún lado, un buen trato, el que ella se ganó al ganarles, hacia Claudia Sheinbaum.