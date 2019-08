En aras de rescatar la riqueza del lenguaje empleado por los alteños de ayer y hoy, además de dejar evidencia de ello para las generaciones venideras, se ha conformado este colectivo llamado El Tintero, constituido por veinte autores, cada uno de ellos presenta un trabajo impecable, sabedores de la envergadura de esta obra.

Los textos aquí presentados fueron adaptados para ser escritos en formato literario, específicamente dentro del género narrativo (cuento y narración) y didáctico (crónica) para dar una mayor fuerza y presencia al lenguaje expresado en arcaísmos, modismo, regionalismos, anglicismos, dichos, refranes y sentencias, que vienen a ser la columna vertebral del presente tratado.

Textos de: Juan Frajoza, J.Jesús Rodríguez Ponce, Alejandra Díaz, María Rocío Rentería Palafox, Víctor Manuel Aguilera Sánchez, María Martha González, Rusbelina Castellanos, Ramón Casillas Casillas, Nelly González González, Rosana Romo Pérez, Elba Gómez, Esmeralda López, Héctor Iván Bautista Hernández, Noé Reyes, Cecilia Márquez, Francisco Oviedo, Eduardo Castellanos, Bernardeth Esquivias, María Elena Navarro Gallegos, Erandi Gómez.

El día 24 de agosto a las seis de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura de la ciudad de Tepatitán se llevará a cabo la presentación del libro “El habla de los Altos de Jalisco” este evento será público, habrá tiempo para preguntas, presentación de autores, lectura de algunos textos y un brindis por el nacimiento de este nuevo libro que ha causado gran revuelo. Algunos autores son de la localidad, otros de zonas aledañas, todos compartiendo un arduo trabajo, acumulando historias, anécdotas de aquí y de allá que nos contaban nuestros ancestros, lo que se vivió en la infancia, todo ello para hacer crecer nuestro extraordinario entorno, otros con toques de personajes que dieron realce a nuestro magnífico Estado y el típico sarcasmo que nos caracteriza a los alteños se verá reflejado en estos textos, maneras de comunicarse, apodos, etc. Cada autor presenta un glosario para aquellos que no puedan entender algunas palabras.

Adentrarse en cada una de las narraciones aquí presentadas será ir hacia esa parte de nuestros pueblos, en el mío en particular, narro la historia de “La Obdulia”, en Mezquitic de la Magdalena, Jalisco, una viuda que se hace cargo de un montón de hijos pero que al final de cuentas demuestra lo que es capaz una madre por sacar adelante a su prole; en su manera de hablar tan peculiar confieso que hay momentos que no puedo seguir leyendo porque la risa me lo impide.

Se debe mencionar que se recibió el apoyo de PACMYC JALISCO que está orientado a desarrollar la cultura de comunidades y municipios, estimulando la participación local y promoviendo las iniciativas de esta participación, así también la del Gobierno Municipal y Secretaría de Cultura Jalisco. Por lo tanto nuestra tarea es difundir y presentar este libro en diferentes ciudades y medios de comunicación para hacerlos llegar a los interesados.

El Tintero, un grupo activo deseoso de conocer y promover la literatura en toda su extensión, me invitaron en dos ocasiones a presentar mi poemario “Sendas en el Tiempo”, por ello estaré siempre agradecida.

La señora Elba Gómez Orozco es la organizadora de este compendio; fue sin duda una ardua labor digna de ser reconocida por su disponibilidad y entrega revisando minuciosamente cada uno de los textos para ser realidad este sueño. Con orgullo digo que nos llevamos muy bien, nos conocimos en Facebook por medio de un amigo en común y como el destino se encarga siempre de unir esos hilos, leyendo uno de sus poemas quedé perpleja, le mande solicitud de amistad y desde entonces guardamos un cariño mutuo, decimos que ya nos conocíamos desde antes, ¿Cuándo o cuánto tiempo atrás? No lo sabemos, no hay tiempos para las personas que están destinadas a encontrarse y seguir por este camino que no termina porque en cada letra, en cada frase, habrá un nuevo comienzo que nos dará la pauta para seguir arriesgándonos porque es bien dicho que el que escribe debe dejar evidencia de lo que presenció a través de su historia.

Gracias a Maya Navarro de Lemus por todo su apoyo incondicional, por ir en pro de las mujeres y de la cultura.



Soy Rosana Romo Pérez, oriunda de San Juan de los Lagos.