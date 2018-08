El fideicomiso de Morena

El fideicomiso para los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, levantó ámpula porque el INE detuvo la declaratoria del triunfo de AMLO en las elecciones del 1 de julio pasado.

El fideicomiso fue creado originalmente por el sector privado para damnificados por el sismo. A su vez Morena creó otro fideicomiso con el mismo fin, pero a diferencia de AMLO, sí trasparentó el origen de los fondos, por lo cual el INE multó a Morena con 197 millones de pesos por haber violado la ley al no reportar la creación del fideicomiso y recibir aportaciones de entes no permitidas. La Comisión de Fiscalización elaboró un proyecto que fue avalado por los consejeros por 10 votos a favor y uno en contra, argumentando que Morena actuó indebidamente al no reportar la constitución del Fideicomiso y haber recibido aportaciones de entes no permitidos.

La ley le permite a los partidos crear fideicomisos, los que deben reportar ante la autoridad electoral y sujetarse a las regulaciones correspondientes, entre las que se encuentra la prohibición de recibir dinero de ciertas instancias como son las dependencias del Gobierno y las empresas particulares y oficiales.

La pregunta es ¿Qué tan grave es esta violación a las leyes electorales? ¿Cuál es el alcance que se le puede dar? ¿Puede invalidar el resultado de la elección?

La opinión de los expertos dice que si AMLO hubiera dejado el asunto en manos del Tribunal Electoral, se hubiera resuelto y finiquitado con el pago de la multa, pero como la multa fue impugnada, la declaratoria de las elecciones se pospondrá hasta que se resuelva o hasta la fecha que señala la Ley Electoral, lo que suceda primero.

Las irregularidades encontradas, entre otras, Morena entregó dinero del fideicomiso a 53 militantes; los partidos no pueden entregar dinero a la población y deben informar del origen de sus recursos a la autoridad fiscalizadora. El fideicomiso obtuvo ingresos por 78 millones 818 mil 566 pesos; de los cuales 44 millones fueron en efectivo, lo cual da un promedio de 26 mil 474.12 pesos por cada depósito, lo cual lo hace sujeto de investigación de otras autoridades, por lo que el INE dio parte al SAT, a la PGR y al Fepade. Del total que ingresó al fideicomiso AMLO aseguró que su partido donaría 50% de las prerrogativas destinadas a gastos de campaña. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE aseguró que el fideicomiso no tiene relación alguna con el partido y que no entregó recursos públicos a la campaña electoral, sin embargo el fideicomiso se constituyó por un acuerdo del Consejo de Morena, con la finalidad de distribuir el recurso a los afectados, lo cual lo liga a la campaña. La autoridad electoral detectó movimientos sospechosos, identificó que en la sucursal San Ángel, se depositaron un millón 400 mil pesos en depósitos de 50 mil pesos en un lapso de 20 minutos, lo que le da opción a la autoridad para investigar lavado de dinero. Pase lo que pase, el palo está dado, falta ver quien lo recibe.