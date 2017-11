El enojo conyugal

No sé exactamente por qué pasa, pero el hecho es de que muchas parejas viven enojadas, algunas con justificada razón y otras porque simplemente no saben convivir de otra manera.

El enojo es una emoción muy fuerte y destructiva, produce muchas reacciones de agresividad y hasta de violencia, tanto sentimental como física.

Lo peor del asunto, es que el que suele enojarse, tiende a encontrarle explicaciones que suelen recaer en el otro. Es decir le echa la culpa a su pareja “Estoy enojado por lo que dijiste”, “me enoja que no me hagas caso”, “me irrita que me hables así” y en fin la lista puede estar llena de motivos para estar enojado.

El problema es que el enojo altera la calidad de la comunicación y la espontaneidad de la relación, porque la persona enojada no está bien hasta que deje de estarlo. Y desgraciadamente los “enojones” esperan que sea la pareja el que los contente y no se quieren hacer responsables de sí mismos.

El modo de tratar a la pareja cuando se está enojado, no es nada grata, se necesita de mucha paciencia y tolerancia para aguantarlos. Y aun así es difícil lograr darles gusto. Y lo que muchas veces acaba por suceder es que logran hacer enojar al otro y acaban los dos de muy mal humor.

Los reclamos y malos tratos son parte de las manifestaciones que tiene un cónyuge enojón para mantenerse en su egoísta posición. Finalmente no les importa lo que ellos le hacen a los demás, están enojados y punto, y sobre todo por lo que a ellos les hicieron. Llegan a creer que su enojo se justifica.

Decimos que es indispensable repensar el matrimonio, debido a que hay muchos conflictos en la pareja de diversa índole. Pues uno de ellos es este sensible sentimiento-emoción que trae como locos a muchos esposos.

Aunque los valores tradicionales, como la paciencia, el respeto, la tolerancia, la prudencia son efectivos para cortarle las alas a una pareja que parece vivir enojad@. No es suficiente, se necesitan recursos psico emocionales más contundentes para frenar este importante y dañino virus. Si usted es de los que se enoja fácilmente o vive enojad@, atiéndase y no haga enojar también a su pareja.