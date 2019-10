El enemigo poderoso

“En esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis, con una democracia estable”, dijo el presidente chileno, Sebastián Piñera, a inicios de mes. Hoy miles de chilenos exigen su renuncia en medio de un país en estado de emergencia. Resulta difícil comprender la realidad desde un edificio resguardado por fuerzas de seguridad pública que diariamente cierran la Plaza de la Ciudadanía para evitar que la gente común acceda a las puertas de la oficina presidencial.

El viernes 18 de octubre estudiábamos cerca de Plaza Italia en medio de un Santiago movilizado bajo la demanda “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”. Entre helicópteros e incertidumbre, nos recomendaron resguardarnos. Al salir el sábado a mediodía, Chile ardía bajo consignas de justicia social.

Las protestas que han convulsionado al país iniciaron a raíz del alza en el transporte público de la capital. Sin embargo, se ha evidenciado que la lucha no es sólo contra los $30 pesos extras ($0.83 MXN), sino contra el sistema neoliberal que ha privatizado derechos elementales: el agua, deudas universitarias eternas, sistemas de salud precarios, sueldos miserables, criminalización de la protesta, pensiones insuficientes, entre otros abusos perpetuados por un gobierno aliado del capital. El “oasis democrático” es en realidad el país más desigual de la OCDE, por encima de México.

Los estudiantes, que se han movilizado desde 2006 con la Revolución Pingüina (por la educación gratuita y de calidad), convocan en esta ocasión a evadir el pago de la tarifa como medio de protesta. Decenas de estudiantes se concentran en las principales estaciones de Metro Santiago y liberan el acceso a los andenes. La movilización estudiantil continúa a pesar de la represión: “los superamos numéricamente”, afirman las convocatorias de la resistencia, apelando a la idea de la organización de las masas contra la minoría que ejerce la represión. Esta lucha se recrudece el viernes 18 y para el domingo 20 se ha convertido en una protesta nacional: Chile despertó. El estudiantado (que con tarifa preferencial no es directamente afectado por el alza) reconoce la injusticia que hay detrás de esta medida y organiza una resistencia a la que se suman diversos sectores de la población: trabajadores, adultos mayores, profesorado, médicos/as, pueblo mapuche. El vaso del hartazgo se ha desbordado.

La movilización se fortalece a medida que crece la represión. Ya no hay miedo, aunque pareciera que el Gobierno sí lo tiene. Tras las declaratorias del estado de emergencia y los toques de queda, Piñera declara: “Estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso”. La estrategia mediática ha sido enfocar el discurso en saqueos, incendios y filas de supermercados, evitando comentar sobre las mil 692 personas detenidas, 226 heridas, 19 asesinadas, o las querellas por violencia sexual de las 26 acciones judiciales reportadas hasta el momento. El cerco informativo es el pan de cada día; la televisión no muestra la represión que la ciudadanía comparte por otros medios. La situación actual de Chile recuerda a la época dictatorial, pues desde entonces los militares no patrullaban Santiago.

En algo tiene razón Piñera: hay un enemigo poderoso. Es el pueblo que ha despertado y se manifiesta contra las principales expresiones del capital; las personas que desde abajo han resistido 30 años y ahora piden su renuncia; los estudiantes que con cacerolas encabezan una lucha intergeneracional contra el neoliberalismo que despoja la dignidad de las personas y la vida del mundo. Ha despertado en Chile, Ecuador, Haití, Líbano, Cataluña, Honduras, Bolivia y, desde 1994, en las montañas del sureste mexicano. El pueblo ha despertado y ya no tiene miedo.



Por Paula Martínez y Diana Pérez, estudiantes de Relaciones Internacionales del ITESO, de intercambio en la Universidad Alberto Hurtado en Chile.