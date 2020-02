El domingo es el 21K de la ciudad de Guadalajara

Esta nueva edición del Medio Maratón Internacional de la ciudad de Guadalajara tiene tres grandes atractivos para la comunidad atlética.

El primero es la gran bolsa a repartir, el segundo es la gran posibilidad de lograr marcas a los nacionales y locales para el Campeonato Mundial a efectuarse en Polonia en el mes de marzo, y el tercero es el gran atractivo de los miles de corredores recreativos y competitivos que podrán participar en un evento totalmente cerrado, protegido y abastecido, como lo debe de ser un evento con la Etiqueta de Oro otorgada por la IAAF.

Algunos recuerdos de la historia

El de Kenia, Julius Keter, llegó a ser considerado el “Rey de Guadalajara” por haber obtenido en forma consecutiva seis victorias en dicho evento, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, y parecía que nadie le podía quitar ese reinado y mucho menos alguien nacional o local, pero apareció Juan Luis Barrios, que le aboyó la corona en dos ediciones consecutivas, 2015 y 2016.

Desde ese 2016 el triunfo a correspondido a atletas de la legión extranjera y esperamos que en este nuevo año se nos dé el triunfo nacional.

Atletas confirmados y por confirmar

La gran bolsa, ser selectivo para el Mundial y como entrenamiento para los Juegos Olímpicos de 2020 atraerá a los mejores de los elite nacionales y locales.

En femenil Madaí Pérez, Marisol Romero y las locales Úrsula Patricia Sánchez e Isabel Oropeza. Por los nacionales estarán Juan Luis Barrios, quien tratará de obtener su tercer triunfo, Daniel Vargas, el cinco veces campeón del Medio Maratón Atlas, Jesús Arturo Esparza, Isxrael Oropeza que tratarán de lograr boleto para Polonia y como preparación para dar marcas posteriormente para Tokio 2020.

Es difícil que se logre mejorar las marcas de los campeones de la edición anterior, de 01:01:48 Mathew Kipkoech Kisorio en varonil y 01:08:53 de Afera Godfay Berha en femenil, de Kenia y Etiopía, pero esperamos que los nuestros por lo menos hagan buenas marcas y se coloquen en los primeros lugares.

Y de Jalisco muy lejos quedaron los últimos triunfos de Margarito Alonso en 1996 y Mayo González en 1992, porque desde esas fechas no se ha vuelto a dar el triunfo para nuestro Estado y la posibilidad con la nueva estrella de Jalisco, José Luis Santana, no podrán ser, ya que participó en el Maratón de Dubái en los fines de enero y con su marca para el maratón de Tokio de 02:10:54 no será conveniente que vuelva a participar en esta edición del Medio Maratón Internacional de Guadalajara.