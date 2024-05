El “debate” dejó todo igual

Más de lo mismo y nada nuevo. Si me preguntan con que me quedo del tercer “debate”... Con nada, más de lo mismo. No hubo una aportación diferente a lo que en los últimos meses hemos venido escuchando desde que se conocieron los nombres de quienes contienden por la presidencia. Nuevamente no fue un debate, fue una presentación de ideas sin detalle de propuestas de los contendientes.

Después de este ejercicio, donde “el nivel de volumen” de los candidatos fue muy bajo, dando muestras de cansancio de la repetición de temas y frases. No fue el “debate” donde alguien aniquiló al opositor y después de este evento del proceso electoral, no creo que los resultados de las encuestas de percepción vayan a cambiar mucho en relación a los números que se han venido manejando desde agosto pasado.

Lo que pudo ser diferente en este ejercicio, fueron las frases o calificativos, como cuando se habló de inseguridad y de la violencia que se ha generado, donde Claudia Shienbaum ponderó a quien la puso en esa posición -el Presidente-, al decir que López Obrador “De declarar la guerra, fue quien declaró la paz” (?). Una paz que nos ha colocado en nuevo récord de homicidios en el sexenio; donde Jorge Álvarez Máynez llamó “racista" a Donald Trump; “se acabó la sumisión”, que dijo la candidata oficialista al referirse con la relación con Estados Unidos; la promesa de Máynez de que “las embajadas van a dejar de ser refugio de delincuentes”; la designación de Xóchitl Gálvez que llamó a Estados Unidos “como el estado 33”, por la presencia de 40 millones de mexicanos en el país vecino o el pronóstico de Máynez que de llegar a la presidencia, “vamos a poner de pie a México en un mundo de cabeza”.

El “debate” no provocará los cambios que muchos aspiraban se produjera o pretendían que se reflejarán en las encuestas en los próximos días. La única esperanza para la oposición por una apuesta por el cambio, es que la demostración que ayer por la mañana miles de mexicanos dieron en las marchas en varias ciudades del país, se traduzca por una diferencia notable en las urnas. De otra manera la tendencia no cambiará y el resultado del proceso electoral será como la lógica y sentido común nos indica que va a terminar.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net