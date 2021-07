Nuestras costumbres y perspectivas derivadas del capitalismo han deshumanizado y sistematizado el sentido mismo del ser humano en occidente. Si bien considero que las enseñanzas y prácticas de la cultura occidental no son del todo negativas, no podemos perder de vista la perspectiva oriental. He estado leyendo y adaptando a mi vida el código del bushido, mismo que se traduce como “el camino del guerrero”. Estoy completamente seguro de que está en el mejor interés de cualquier persona reflexionar sobre el tema.

El código del bushido fue desarrollado y usado principalmente en Japón desde hace cientos de años por los samuráis. Si bien sus orígenes no son claros, el bushido encuentra sus fuentes en cuatro corrientes principales: el confucionismo, el budismo, el zen y el sintoísmo. Cada una de estas doctrinas ofrecía al bushido virtudes que le permitían a los guerreros estar en armonía con la vida misma. Los samuráis dedicaban sus vidas a cumplir con este código, que en realidad se asemeja más a una filosofía estoica de vida.

La filosofía adoptada por estos guerreros partía de la premisa de que la muerte les podía llegar en cualquier momento. Es por esto que veían su existencia y sus acciones como un trámite de rectitud, pues sabían que el peligro de la muerte siempre estaba latente.

Derivado de esto, manejaban sus días con pasión y sin miedo a lo que podría suceder. Los siete principios o virtudes principales del bushido son la justicia, el coraje, la compasión, el respeto, la honestidad, el honor y la lealtad. Es decir, cualquier decisión que tomaban y su manera de entender la vida partía de estas virtudes.

Inazo Nitobe escribió en 1905 un libro titulado “Bushido: el código ético del samurái y el alma de Japón”, dentro del cual menciona que los principios que moldearon al samurái tuvieron una influencia directa en todos los aspectos de la sociedad japonesa. Esto tiene sentido atendiendo a la idea de que los samurái surgieron desde el siglo X y con el paso del tiempo obtuvieron una dominancia casi total sobre el manejo de Japón.

Considero que esta es una filosofía sumamente positiva de la cual podemos aprender a manejarnos con paz y determinación. Cuando sabes que la vida puede acabar en cualquier momento, vives con más pasión, propósito y agradecimiento. Una persona que ha perdido el miedo a la muerte puede vivir y decidir con plena libertad sobre cualquier aspecto de su vida. Todos debemos creer en algo, por lo cual hay que replantearnos bajo qué código podemos vivir de la manera más libre y auténtica. Hay que adaptar a nuestras vidas las virtudes que hacían de los guerreros orientales modelos a seguir y maestros de la disciplina.