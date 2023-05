El "científico" de Palacio

Hace exactamente dos semanas -lunes 24 de abril- en este espacio dije que había decidido -después de la repetición de la misma ‘cantaleta’, mismas quejas, acusaciones y mentiras de todos los días- “dejar de hablar del ‘merolico’ de las mañaneras (AMLO) y mejor dedicar este espacio a abordar los asuntos que tienen más interés”, sin embargo... ES IMPOSIBLE permanecer al margen de tantas estupideces, boberías, sandeces, necedades, despropósitos, torpezas, disparates y pen...(también). Y amparándome en aquello que en el Siglo 13 redactó el escritor italiano Giovanni Boccaccio, “Vale más actuar arrepintiéndose, que arrepentirse de no haber hecho nada”... ay les voy otra vez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la emergencia por el Covid. Durante 1,150 días -desde el día que se oficializó la emergencia, hasta su conclusión- fueron más de 765 millones de personas las que se contagiaron y por lo menos 20 millones de personas las que fallecieron a consecuencia -no por el virus directamente- de la pandemia, según la misma dependencia de las Naciones Unidas.

La decisión se toma no porque el virus ya no exista, “El virus llegó para quedarse, todavía está matando y todavía está cambiando”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Sin embargo, de los 18 mil casos que se detectaban todos los días en el mundo en el pico de la crisis sanitaria, hoy hablamos de mil, gracias a la vacunación masiva que se logró y a las medidas severas que se tomaron.

Nuestro país cobró notable importancia en la acumulación de contagios y fatalidades. En el reporte de Exceso de Mortalidad del Gobierno de México se habla de poco menos de medio millón de personas que perdieron la vida, pero la verdad -ratificado por todos los sectores involucrados- es que esa cifra supera los 800 mil muertos. Siendo México el país número 14 en población en el mundo, somos el quinto en decesos en la pandemia. Fuimos calificados internacionalmente como uno de los peores en el manejo de la crisis. ¿Las razones? Todo el mundo lo sabe. La incapacidad oficial para actuar en su momento, sin seguir sencillamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No, pero aquí -escuchando la ignorancia y necedad desde Palacio- nos encargamos de desechar lo que la ciencia decía y nos vimos sorprendidos por la ola de contagios y la estela de muertes.

Creo que todos estamos conscientes y de acuerdo en que si se hubieran seguido al pie de la letra las voces de los expertos en salud, México se hubiera podido amortiguar los efectos de la crisis.

Y hoy, cuando la ciencia nuevamente habla y dice que se pone fin a la emergencia sanitaria, aparece el ‘profeta’ de Palacio -si, López Obrador- y dice que en México “aún no. El Martes vamos a informar sobre salud, se va a emitir un comunicado al respecto”. Agregó que el lunes se van a reunir -los ‘científicos’ del sector salud- y van a tomar una decisión y van a informar el martes”. Él quiere tomar la última palabra, ignorar a los especialistas y decidir si en México continuamos dentro de la emergencia o seguimos sumergidos en la incertidumbre, cuando los problemas que se provocaron por la crisis fue por los titubeos, inacciones y retraso en los protocolos a seguir por parte del mismo gobierno.

Ah, y el fin de la emergencia y la posición de ignorar nuevamente -por capricho- en primera instancia a la ciencia, coincide con el ‘pomposo’ anuncio de que pronto ya tendremos la vacuna ‘Patria’, que según los enterados y si verdaderos conocedores en asuntos científicos, no se ha terminado la tercera fase de estudio, por lo tanto no está comprobado que funcione, que no está autorizada y lo que es más importante: Esta vacuna llega tarde, porque es para el virus de la primera variante -la variante original-, que ya desapareció y que además no sirve como refuerzo ante las nuevas necesidades.

Al final de cuentas, se acaba la emergencia, pero no la amenaza, sin embargo el "científico" de Palacio ignora a la ciencia, quiere ser quien de la última palabra y se regodea con una falsa medicina preventiva.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

