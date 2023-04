El cero a la izquierda

Es increíble cómo un presidente puede decir que una unidad de transparencia, como lo es el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), puede ser un "cero a la izquierda" cuando ha sido fundamental su existencia para el desarrollo de la sociedad entera.

Es de lamentarse que las declaraciones del presidente cada día estén más fuera de centro sin comprender que la invalidación proveniente de sus palabras solo está invalidando su propio gobierno, un gobierno que, con una "mañanera" como estandarte, donde se comparten este tipo de ideas sin pies ni cabeza es reflejo de su forma de gobernar.

Para el Presidente, el INAI "no ha servido para nada más que para simular, legitimar y robar", sin embargo, las pruebas de que esto es falso están, en esta ocasión, en cada una de las personas que utilizamos esta plataforma.

Están en cada investigador o investigadora de la academia que busca, a través el Instituto, los datos que le ayudan a sustentar sus estudios y análisis, están en cada proveedor que busca conocer los detalles de las licitaciones por las cuales concursa, están en cada periodista que busca obtener los datos necesarios para sus notas o reportajes, en cada persona que desea conocer qué obras se hacen en su comunidad, con qué recursos y cuánto tiempo durarán.

Un ejemplo de ello es la investigación del periodista Daniel Lizárraga, realizó un reportaje sobre la casa de Enrique Peña Nieto y sus irregularidades, con el apoyo de centenas de solicitudes de información a este instituto de transparencia y sus homólogos estatales.

Esta no es la primera vez que el presidente arremete contra el INAI, un instituto autónomo que sirve para generar confianza por parte de la ciudadanía hacia el sistema gubernamental, y mediante la cual puede exigirle que actúe conforme a las leyes y en su beneficio.

Si algo hemos de defender, es precisamente la función de este instituto, que nada tiene que ver confunciones como la ASEF, cuyo objetivo es analizar cómo se usan los recursos públicos de los tres órdenes de gobierno, o la Fiscalía Anticurrupción, cuyo fin es perseguir los delitos cometidos por las personas funcionarias públicas.

También declaró que los comisionados del INAI ganan más que el presidente, sin embargo, según datos públicos del Diario Oficial de la Federación, mientras el presidente gana 1.6 millones de pesos, un comisionado del INAI está ganando 1.3 millones. Una falsedad más del poder que tiene solo por hablar en la "mañanera".

Imposible pensar que al debilitar el sistema de transparencia, al cual están sujetos también los estados, estaríamos regresando poco más de 20 años al pasado, pues mucho se ha trabajado para que este sistema sea cada vez más abierto y sencillo de utilizar.

También es imposible que quiera justificar su desaparición "para dar ese dinero a personas que lo necesitan", con el objetivo de buscar validación del pueblo sujeto a sus programas asistencionalistas, es decir, una vez más intenta hacer uso del ejército de afiliados a sus programas sociales que él mismo, admitió hace algunos meses, ha conformado.

Que no se olviden sus palabras externadas en enero pasado: "ayudar a los pobres no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política". Así mismo lo es atacar a los organismos autónomos que no apoyan sus estrategias de gobernanza.

Así como intentó debilitar al INE y por el cual la ciudadanía salió a protestar a las calles, así mismo debe defenderse el INAI, pues a todas luces lo que pretende hacer con este instituto es lograr legitimar el ocultamiento de información, que ya ha hecho, por ejemplo, al reservar información sobre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas que anteriormente había sido pública.

El señor presidente está declarando la guerra al lado contrario, la ciudadanía es quien construye su entorno. La democracia y la transparencia son dos entes que nos han permitido tener el avance que hoy vemos en nuestras sociedades.

La transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, no dejemos que se atente contra ello, y, por el contrario, hagamos uso de estas herramientas para preguntar a nuestros gobernantes qué es lo que hacen con nuestros recursos y sigamos construyendo todas y todos nuestra sociedad.