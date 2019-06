El caso Tomas y la SCJN

Por protección a la privacidad de la persona solo se hace referencia al nombre del demandante, Tomas.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN por sus siglas, es el máximo órgano judicial y cabeza del poder judicial federal de México, precisamente a este máximo órgano apelo, primero con una demanda de amparo directo, y con un recurso de revisión después, el ciudadano Tomas en su calidad de persona con discapacidad para reclamar su derecho de decisión personal en cuanto a temas que inciden en su patrimonio y forma de vida.

Dado el interés que representa esta sentencia para miles de casos de los que se aprovechan personas sin escrúpulos dejando prácticamente en la indefinición, patrimonial y de condiciones de vida, a personas con algún tipo de discapacidad, presento textualmente la narrativa de las decisiones tomadas por el Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Lo hago como padre de una hija con discapacidad y con la eventual apuesta a que sea aprovechado el caso para todas aquellas familias que tengan dudas al respecto. Dado su amplitud se presente en tres partes:



SENTENCIA

Tú, Tomas, le pediste al juez que te quitara el estado de interdicción. El estado de interdicción te prohíbe decidir por ti mismo.



Tú le dijiste al juez que el juicio de interdicción estuvo mal. Nadie te explicó de qué se trataba el juicio. No te dejaron opinar.



Tú le dijiste al juez que tu tutor no debe opinar por ti. Tú puedes opinar por ti mismo.



Tú le dijiste al juez que nadie te explicó las consecuencias del juicio de interdicción.



El juez decidió que no iba a revisar tu caso .El juez dijo que tu tutor opinó por ti en el juicio de interdicción. El juez dijo que no era necesario que opinaras.



Les pediste a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisaran si la decisión del juez estuvo bien.



Los Ministros te dimos la razón, nadie te explicó qué es el juicio de interdicción ni te dejaron opinar.



También le pediste al juez que te quitara el estado de interdicción y dijera si la interdicción viola o no tus derechos.



Tú les dijiste a los Ministros que la interdicción viola tu derecho a ser igual a los demás que si tienen derecho a decidir sobre su vida.



Tú les dijiste a los Ministros que la interdicción viola tu derecho a decidir sobre tu vida.



Tú les dijiste a los ministros que la interdicción viola tu derecho a heredar (heredar es cuando alguien deja un papel que dice que si muere te regala sus cosas).



Tu les dijiste a los ministros que la interdicción viola tu derecho a que se vigile que no te engañen las personas a las que les pides ayuda para tomar decisiones (esto se llama salvaguardas).



Tú les dijiste a los ministros que la interdicción promueve estereotipos (ideas falsas) sobre las personas con discapacidad.



Los ministros estudiamos si la interdicción viola o no tus derechos. Los ministros estamos decidiendo si debes estar en estado de interdicción o no.