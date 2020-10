La ruta 616 pone el ejemplo: sus alcancías de prepago dan cambio. En medio de la discusión por las llamadas #AlcancíasRateras, estos transportistas colocaron aparatos que aceptan la tarjeta inteligente y también dan vuelto.

¿Por qué ellos sí pueden y los otros no? El argumento de la Secretaría de Transporte es que aspiran a que todos los usuarios tengan su tarjeta de prepago y no sea necesario usar efectivo.

Sin embargo, mientras esto ocurre, los transportistas se quedan con 1.1 millones de pesos al día de alcancías que no regresan los 50 centavos cuando el usuario paga diez pesos. Esto según una estimación de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

¿Será mucho pedir el cambio de las alcancías y el cambio de diez pesos?

* * *

Dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se está formando un nuevo grupo en su contra y no se trata del Bloque Opositor Amplio. Lo impulsan, según AMLO, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

Se trata de un movimiento llamado Sí México que contrapone la negativa del Gobierno federal al “no, no, no” insistente de la Cuarta Transformación: no a medicinas contra el cáncer, no a la transparencia, no a las mujeres…

Cómo se ve que al Presidente le urge una figura de villano para que él se ensalce como el muchacho chicho de la película gacha de cara al periodo electoral.

* * *

Por cierto, el Presidente ya dijo que aunque la pregunta de la consulta popular aprobada por la Corte no se refiera a los ex presidentes, ni a su gestión, ni a delitos cometidos en el pasado, lo que le interesa es un juicio popular.

“Es el tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos”, aseveró, “independientemente de cómo venga la pregunta ya es un juicio. Acuérdense que no todo es jurídico, lo más importante es la participación y el juicio ciudadano”.

En su opinión, es un proceso de “enseñanza-aprendizaje para la vida pública del país”. ¿Será ese el papel del Primer Mandatario? ¿Dar lecciones, renovar la moral pública? Según entendemos, su trabajo es guiar y administrar los destinos del país. Para lo otro está la Secretaría de Educación Pública y sus 324 mil millones de pesos de presupuesto.