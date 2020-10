El botón de emergencia que viene

Por estar a punto de llegar a los 400 casos de contagio de coronavirus por millón de habitantes, al alcanzar 396.7 en la última semana en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro salió ayer a advertir a través de sus redes sociales que de seguir con esta tendencia el próximo miércoles se estaría anunciando la activación del botón de emergencia que se empezaría a aplicar el viernes 30 de octubre.

El otro indicador de ocupación hospitalaria que se había establecido en 50 por ciento para activar el botón, estaba hasta ayer en 24.4 por ciento, sin embargo, las unidades de cuidados intensivos para los pacientes de COVID-19 alcanzan ya hasta un 80 por ciento en algunos hospitales, por lo que también este factor fue mencionado ayer por el mandatario estatal como causante para la aplicación de esta medida, con el objetivo de tratar de romper la cadena de contagios.

Sin duda, la escalada de casos en las últimas semanas se ha debido a la evidente relajación de las medidas de confinamiento y sanitarias por parte de la población. La economía está prácticamente activada por completo a excepción de las clases presenciales en los centros escolares, pero en las calles todo parece haber vuelto a la normalidad a pesar de que la pandemia no ha dejado de crecer.

El incremento de contagios se debe también a que nunca se cumplió con el escalamiento de horarios en los centros laborales y en las unidades de transporte público tampoco se evitó la saturación de usuarios.

Ante ese panorama es casi un hecho que el miércoles se haga el anuncio de la activación del botón de emergencia que no tendrá el rigor originalmente concebido de volver a parar todas las actividades no esenciales e incluso exigir medidas de confinamiento más estrictas que las asumidas al principio de la pandemia en marzo pasado.

Como lo reiteró ayer el gobernador, se buscará que la eventual aplicación de esta nueva fase no frene la economía y no se obligue a cerrar a miles de negocios que no resistirían volver a cerrar la cortina.

Como la ha documentado EL INFORMADOR muchos jaliscienses, sobre todo la población joven, hacen vida nocturna saturando restaurantes y bares, así como los distintos municipios con atractivos turísticos que se colman de visitantes los fines de semana sin cuidar la sana distancia y sin portar cubrebocas.

Por ello, con la activación del botón de emergencia se buscará recortar los horarios de este tipo de giros de ocio y diversión; se prohibirán las reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y de más de 50 en espacios abiertos; y tal vez lo más drástico será la suspensión del servicio de transporte público a las ocho de la noche y el paro total los fines de semana, durante los siguientes 15 días al 30 de octubre que podría aplicarse.

Así será el botón de emergencia que viene en medio de las diferencias entre el gobierno estatal y el federal por una pandemia que evidentemente no está controlada y que presenta una de las tasas de mortalidad de habitantes por este padecimiento más altas del mundo.

jbarrerar@gmail.com