El agandalle de la partidocracia

Traicionando su promesa de “ciudadanizar la política” y abrir espacios a personas sin partido para las candidaturas a diputados y senadores, sin pudor alguno los dirigentes de la coalición “Fuerza y Corazón por México” conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) agandallaron los primeros lugares de las listas plurinominales al Senado de la República y acomodaron a amigos, parientes e incondicionales en los primeros lugares de las listas pluris al Congreso de la Unión.

Sin reparo y sin vergüenza alguna tras años de prometer que como oposición abrirían espacios a personajes de la sociedad civil, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, presidentes del PRI, PAN y PRD, respectivamente, se colocaron en el primer lugar de las listas plurinominales al Senado de la República la semana pasada. Con esto aseguran, a menos que obtengan un resultado más catastrófico de lo esperado, seis años de vivir con la dieta de senadores con la posibilidad de reelegirse por seis años más y todo esto sin hacer campaña electoral de manera directa.

No sólo es un mal mensaje para los ciudadanos que creyeron que los dirigentes de la coalición “Fuerza y Corazón por México” abrirían genuinamente los espacios de sus partidos a personajes de la sociedad civil. También es un pésimo mensaje para los electores de esos partidos y para su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, pues parece sugerir que no aspiran ya a ganar la Presidencia de la República, pero sí asegurar una cómoda curul para ellos, a pesar de que pierdan la elección del próximo 2 de junio.

Pero además de asegurarse el primer lugar para sí mismos, los dirigentes partidistas gandallas colocaron a incondicionales, parientes, viejos dinosaurios e hijos pródigos que se habían ido a Morena, en los primeros lugares de las listas plurinominales al Senado y la Cámara de Diputados.

En el caso del PRI, “Alito” Moreno colocó en los primeros lugares al Senado a la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, a los diputados Pablo Angulo, Cristina Ruiz y Ana Lilia Herrera, y a los dinosaurios priistas Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, y a Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora y un viejo operador político cercano a Carlos Salinas de Gortari. Para la Cámara de Diputados, “Alito” Moreno colocó a su sobrino Christian Castro Bello, al diputado y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y resucitó a Aurelio Nuño, ex secretario de Educación con Peña Nieto; y a Alejandra del Moral, la ex candidata a gobernadora del Estado de México.

En el PAN, el segundo lugar en la lista de plurinominales al Senado es para la diputada federal Michel González Márquez, de Guanajuato, el tercer lugar es para Ricardo Anaya, candidato presidencial panista en 2018. Para la Cámara de Diputados los primeros lugares de las listas plurinominales son para el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca; Julen Rementería y Kenia López Rabadán.

Destaca el caso de Germán Martínez, actual senador que llegó postulado por Morena y que ahora es independiente. Martínez fue dirigente nacional del PAN y luego de su paso por la 4T regresa al blanquiazul postulado en un cuarto lugar de la lista plurinominal en la Cuarta Circunscripción. Aunque es el partido más debilitado electoralmente, en el PRD también se agandallaron los primeros lugares para los cercanos a los Chuchos (la corriente dominante), entre ellos el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En Morena, mientras tanto, están muy contentos recogiendo cascajo que sale de los partidos opositores que se van inconformes por no obtener la candidatura que buscaban.

Con estas decisiones, todos los partidos, especialmente la oposición que prometió abrir espacios a los ciudadanos, se demuestra lo lejos que está la clase política en su conjunto de la sociedad y de un comportamiento político ético y digno.